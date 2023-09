En retrait de l’OM suite à une réunion tendue avec les supporters, Pablo Longoria s'apprête à dévoiler sa décision finale. Une date est fixée.

Crise à l’OM : La décision de Pablo Longoria attendue avant le Classico contre le PSG

La crise extra-sportive qui secoue actuellement l'Olympique de Marseille ces derniers jours laisse planer de doutes sur l'avenir de Pablo Longoria. Alors que l'entraîneur Marcelino a rapidement démissionné de son poste suite à une réunion tendue avec les groupes de supporters, le président de l’OM et les membres de son équipe ont préféré se retirer temporairement de leurs fonctions, estimant qu'il était impossible de travailler sereinement dans de telles conditions.

Cette décision a alors plongé l'OM dans une période d’incertitude et d’inquiétude, d'autant plus que le président marseillais et ses collaborateurs, dont Pedro Iriondo (directeur général en charge de la stratégie), Javier Ribalta (directeur du football) et Stéphane Tessier (directeur administratif et financier), étaient absents ce jeudi soir lors du déplacement à Amsterdam, où l'équipe phocéenne a obtenu un match nul contre l'Ajax (3-3) en Ligue Europa.

La question qui se pose désormais est de savoir si Pablo Longoria restera à la tête de l'OM ou s'il suivra le même chemin que Marcelino en rendant sa démission. Selon les dernières infirmations dévoilées par La Provence, le dirigeant espagnol devrait dévoiler sa décision finale avant le prochain Classico contre le PSG, prévu ce dimanche (20h 45) au Parc des princes.

Une clause de rétrocession incluse dans son contrat

Néanmoins, sa situation reste très compliquée à l’Olympique de Marseille en raison d’une clause de rétrocession incluse dans son contrat. Autrement dire, si Pablo Longoria décide de quitter le club phocéen de sa propre initiative, il sera tenu de rembourser tous les salaires qu'il a perçus du groupe McCourt depuis qu'il a pris la direction de l'OM en mars 2021, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud.

Cette clause devrait donc peser lourdement dans sa décision finale. Quoi qu’il en soit, le choix qu’il fera dans les prochains jours aura un impact significatif sur l'avenir de l'OM et sur sa propre carrière professionnelle. En attendant, des groupes de supporters se mobilisent pour apporter leur soutien à Pablo Longoria.