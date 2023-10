Malgré des ressources financières considérables, l'OM a du mal à réaliser des plus-values importantes. La gestion de Pablo Longoria interpelle.

OM : Pablo Longoria peine à réaliser des plus-values à Marseille

Depuis qu’il a racheté l’Olympique de Marseille des mains de Margarita Louis-Dreyfus en 2016 pour un montant estimé à environ 50 millions, Frank McCourt a massivement investi au sein du club. L’OM a financièrement été renforcé, ce qui a permis de maintenir sa position en tant que l’un des clubs les plus riches du football français. Cela s'est notamment traduit par d'excellents résultats commerciaux, avec un stade Vélodrome généralement plein et une capacité à attirer de gros sponsors.

Le point de départ du projet de Frank McCourt est donc positif pour l’OM grâce aux ressources financières mises à disposition. Le milliardaire aura au total investi près de 500 millions d’euros dans le club, en réalisant des mercatos qui exigent de grandes dépenses. Cependant, la question cruciale est de savoir si ces investissements ont été correctement utilisés d’abord par Jacques-Henri Eyraud, puis par son successeur Pablo Longoria.

Ancien secrétaire général de l’OM (2004-2009), Julien Fournier a répondu à cette interrogation et souligne que malgré ces ressources financières considérables, le club phocéen a du mal à réaliser des plus-values importantes sur la vente de joueurs. « L’OM a-t-il pleinement profité des investissements de McCourt ? Non […] À notre époque, on avait plus d’actifs joueurs avec des résultats similaires. Le bémol aujourd’hui, c’est l’écart entre les investissements consentis et le peu de joueurs à forte valeur marchande » a-t-il déclaré à L’Équipe. Difficile de ne pas voir dans ses propos une critique lancée à Pablo Longoria, qui depuis son mandat peine à réaliser des ventes de grande envergure à Marseille.

La nécessité d’une gestion plus efficace à l’Olympique de Marseille

Par ailleurs, Julien Fournier rappelle un élément clé de la gestion d'un club de football moderne : la nécessité de réaliser des ventes importantes pour équilibrer les finances et maintenir une masse salariale raisonnable. Le dirigeant français de 49 ans laisse entendre que l'OM n'a peut-être pas réussi à gérer efficacement sa masse salariale malgré des investissements considérables, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière du club présidé par Pablo Longoria.

« Aucun club ou presque ne peut se passer d’une grosse vente. Il faut bien acheter, bien vendre, avec une bonne maîtrise de la masse salariale. Or, je crois qu’elle est importante à l’OM », a-t-il ajouté. Même s’il reconnait une nette amélioration à l’OM depuis la nomination de Pablo Longoria, Julien Fournier estime que les millions d'euros investis par Frank McCourt devraient permettre d'acheter des joueurs à forte valeur marchande pour réaliser des plus-values considérables, ce qui n'a pas été fréquent ces dernières années. L'ancien directeur sportif de l'OGC Nice suggère alors que l’OM devrait être plus avisé dans le recrutement de joueurs et la réalisation de ventes, tout en contrôlant sa masse salariale.