FC Lorient - PSG : La défaite surprise des parisiens

Publié le 31 janvier 2021 à 18:05

C'est une grosse semaine pour le FC Lorient. Alors que les Lorientais ont battu Dijon mercredi (3-2) en match en retard, les hommes de Christophe Pélissier ont remis ça contre le PSG, dans un match remporté au bout du suspense, sur le même score (3-2).

Le scénario du match

Le PSG n'a pas l'habitude d'être bousculé par les équipes plus mal classées, mais c'était bien le scenario de ce match contre le FC Lorient, ce dimanche. Les joueurs de Pochettino ont été pris par surprise d'abord peu après la demi de jeu, sur l'ouverture du score par Lorient. Un but opportuniste de Laurent Abergel à la 36e. Mais les Parisiens ont su revenir au score avant le sifflet de la fin de la première mi-temps, sur un but de Neymar (45e). But marqué sur Penalty après une faute de Mendes sur le Brésilien, qu'il a fauché dans la surface en tentant de repousser un coup franc parisien. Au retour des vestiaires, c'est à nouveau sur Penalty que le PSG marquera et prendra l'avantage. Encore un pénalty provoqué par une faute de Mendes, sur Icardi cette fois. Neymar le transforme ( 58e) et cela fait 2-1 pour les Parisiens. Christophe Pélissier procède à des changements et fait entrer Wissa qui remplace Laurienté et c'est de lui que viendra le deuxième but Lorientais (80e). Lorient enfonce le clou sur un contre mené par Moffi qui prend de vitesse Kimpembe et marque (90e +1). Score finale 3-2 pour les Lorientais, 18e au classement de la ligue 1.

Une leçon pour le PSG

C'est un PSG en petite forme et désorganisé qui a été vu au Moustoir, ce dimanche après-midi. Si en deuxième période le match était plus équilibré, les errements de la défense et la charnière Kimpembe-Kherer en particulier, ont coûté cher à l'équipe. S'y rajoutent les nombreux déchets dans le jeu de Danilo. Du côté de l'attaque, Neymar a pour beaucoup, seul porté un vrai danger dans la surface adverse. Il est le seul auteur des deux buts parisiens sur penalty. Icardi qui provoque le deuxième penalty pour les parisiens, s'en sort de justesse, tandis que Di Maria (remplacé à 82e par Sarabia) et Mbappé, ont été particulièrement décevants et assez transparents pendant tout le match. A quelques jours du retour de la ligue des champions, c'est une défaite difficile à encaisser, contre un promu. Le PSG passe derrière l'OL au classement de la ligue 1 et perd de précieux points. Cependant, la saison est encore longue et les Parisiens peuvent encore redresser la barre. Pochettino, qui vit sa première défaite avec le Paris Saint-Germain devra encore corriger certaines choses, avant d'aborder le match contre l'OM le 7 février et le Barça en 8e de Champions League, le 16 février.













Par Hind