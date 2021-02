ASSE : Le plan secret de Claude Puel pour la fin du mercato

Publié le 01 février 2021 à 10:20

L'ASSE attend toujours l’avant-centre capable d’empiler les buts, afin de sortir le club du bas du classement de la Ligue 1. Et ce dernier jour du mercato hivernal, Claude Puel a un plan.

ASSE : Puel « attentif à ce qui peut se présenter »

L'ASSE a recruté Pape Abou Cissé pour se renforcer en défense. Son transfert de l’Olympiakos Le Pirée a été officialisé samedi. Claude Puel attend maintenant un buteur, afin de tirer son équipe verts le haut. Après l’échec dans le dossier Mostafa Mohamed, qui a finalement signé à Galatasaray, le manager général cherche toujours un attaquant de pointe. La piste menant vers M'Baye Niang du Stade Rennais s’est réchauffée ces dernières heures, mais le club breton ne souhaite plus prendre en charge une partie de son salaire selon L’Équipe. En effet, l’AS Saint-Étienne était tout proche de se faire prêter le Sénégalais, l’été denier, mais cela n’a pas été possible dans les derniers instants. A l'été 2020, le SRFC était enclin à partager le salaire du joueur de 26 ans avec le club ligérien d'après le quotidien sportif.

Claude Puel est certes contraint de renforcer son équipe offensivement, mais il reste très prudent lors de ces dernières heures du marché des transferts. « On est attentif à ce qu’il peut se présenter, tout en essayant de garder une certaine cohérence et ne pas faire n’importe quoi », a-t-il confié au quotidien Le Progrès. « Dans un dernier jour, il faut rester calme et l’affût », a souligné le coach de l'ASSE.

Charles Abi buteur, Krasso vers un prêt

L’AS Saint-Étienne a signé une précise victoire contre l’OGC Nice (1-0) à l’Allianz Riviera. L’équipe stéphanoise n’avait plus gagné depuis son dernier succès contre les Girondins de Bordeaux (2-1), le 16 décembre 2020, lors de la 15e journée de championnat. Elle était sur une série de 3 nuls et 3 défaites consécutives en Ligue 1. Les Verts ont remporté le match contre le Gym, grâce à un but Charles Abi (20 ans), sorti du banc de touche. Entré en jeu à la 81e à la place d’Arnaud Nordin, le jeune attaquant a puni les Niçois à la 88e.

Contrairement à Abi qui vient d’inscrire son 2e but cette saison, Jean-Philippe Krasso n’est pas en réussite. En 6 matchs disputés (220 minutes de jeu), il n’a pas été décisif. Du coup, l’attaquant débarqué d’Épinal à l'ASSE l’été dernier va quitter le club ligérien. Il retourne en National, afin d’avoir du temps de jeu. « Oui, ça devrait se faire. Ce sera bénéfique pour "Jipé" qui a beaucoup progressé et qui va encore beaucoup apprendre. Il aura la possibilité de jouer en National et de mettre en application tout ce qu’il a pu apprendre ici à l'AS Saint-Étienne lors des six derniers mois », a confirmé Claude Puel.













Par ALEXIS