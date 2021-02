Barça : Panique à Barcelone, nouvelles révélations sur Messi

Publié le 01 février 2021 à 11:50

Les révélations sur les sommes astronomiques versées par le Barça ces dernières années à Lionel Messi ont créé de gros remous à Barcelone et en Espagne. Mais la saga ne s'arrête pas là et El Mundo a sorti une nouvelle série d'informations quant aux émoluments de la star argentine. Et cette dernière n'est pas, mais alors pas du tout contente de ces fuites dans la presse et réfléchit à la réaction appropriée.

Le Barça a versé un demi-milliard à Messi depuis 2017

Quand on sait combien le FC Barcelone donne d'argent à Lionel Messi, on comprend que le sextuple Ballon d'Or hésite à quitter son club de toujours. Le quotidien El Mundo a révélé ce week-end les montants hallucinants versés à la star du Barça ces dernières saisons. Pour chaque exercice, l'Argentin peut toucher jusqu'à 138 millions d'euros. Soit 90 millions de salaire fixe, auxquels il faut ajouter un assortiments de primes pouvant rapidement faire grimper la note. Sa prime à la prolongation, en novembre 2017, s'est élevée à 115 millions d'euros. La décision de Messi de finalement rester une saison de plus après un mercato estival où il était partant lui a rapporté presque 78 millions de plus. Au total, depuis trois ans, le FC Barcelone a versé plus de 555 millions d'euros au génial gaucher pour le conserver dans ses rangs. On comprend maintenant encore mieux l'une des raisons de gigantesques dettes du club catalan.

Une jolie prime de départ pour Messi !

Selon El Mundo, le Barça a versé 92% de ce qu'il doit à Lionel Messi. Mais le quotidien espagnol a sorti une nouvelle information sur le sujet. En effet, quoi que Messi décidé à l'issue de la saison, rester finalement au FC Barcelone ou rejoindre le PSG ou Manchester City, son club devra lui verser 39 millions d'euros. Une jolie prime de départ qui explique également pourquoi les Catalans ont été si discrets sur le marché des transferts cet hiver. Le clan Messi n'a vraiment pas apprécié que ces informations secrètes fuitent dans la presse. L'Argentin réfléchirait même à porter plainte contre El Mundo et toutes les personnes impliquées dans ces divulgations, issues de documents confidentiels. Alors que cet automne, Ronald Koeman cherchait la taupe du vestiaire, il semble qu'il y en ait aussi une en interne ! Pour le Barça et Messi, c'est une nouvelle polémique à laquelle il va falloir faire face cette saison, alors que le joueur, en fin de contrat à l'issue de la saison, est pressenti au PSG.













