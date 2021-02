OM Mercato : Longoria sur un coup de dernière minute !

Publié le 01 février 2021 à 13:05

Auteur d'un mercato ambitieux et vraiment abouti, Pablo Longoria, le head of football espagnol veut terminer son mois de transferts en beauté. En effet, suite au transfert de Morgan Sanson de l'OM à Aston Villa, l'ancien directeur sportif de Valence s'active pour le remplacer et serait sur les traces d'un international Espoirs français.

L'actualité chaude de l'OM

Plus que douze heures ! Ayant réalisé un mercato agité, l'Olympique de Marseille s'active pour recruter un milieu de terrain alors que le mercato se termine à minuit. Dernier rempart d'un mois de janvier chaotique, Pablo Longoria est sûrement l'homme le plus apprécié de l'institution Olympique de Marseille par les supporters. Ayant recruté Pol Lirola et Arkadiusk Milik, l'homme d'affaires ibérique a surtout réussi à se séparer de fardeaux comme Kostas Mitroglou ou encore Kevin Strootman. Des coups de maître que Longoria souhaite rééditer en toute fin de mercato et aurait alors ciblé un milieu de terrain français, ayant été international Espoirs.

Olivier Ntcham, dernier gros coup de Longoria ?

Ce joueur n'est autre qu'Olivier Ntcham, milieu français du Celtic Glasgow. Des contacts auraient été noués depuis trois jours avec le natif de Longjumeau d'après La Provence alors que les négociations tournent actuellement autour d'un prêt de six mois assorti d'une option d'achat selon RMC. Cette dernière serait envisagée aux alentours de dix millions d'euros d'après le média parisien, une somme accessible pour les Phocéens qui souhaiteraient conclure le deal au plus vite. L'international Espoirs (15 sélections), formé à Manchester City, serait également emballé à l'idée de rejoindre le club olympien, qui aura une forte concurrence alors que West Ham et Newcastle, aux finances plus prospères, sont également sur les starting blocs pour accueillir le joueur. Réponse donc aux alentours de minuit dans ce dossier brulant pour l'OM, pour qui le mercato hivernal s'annonce palpitant jusqu'au bout.













Par Chemssdine