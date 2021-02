ASSE Mercato : La quête de l'attaquant va bientôt prendre fin

Publié le 01 février 2021 à 13:20

L'ASSE a renoué avec la victoire, ce dimanche, sur la pelouse de l'OGC Nice (1-0), lors de la 22e journée de Ligue 1. Claude Puel a dû être ravi de voir l'un de ses attaquants, Charles Abi, trouver enfin le chemin des filets. Mais à quelques heures de la fin du mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne tente toujours de trouver un attaquant, tout en évitant le "panic buy". Deux options se démarquent encore.

Mercato : l'ASSE dans le dur pour son buteur

La quête de l'attaquant n'aura pas été de tout repos pour l'ASSE, qui a perdu un temps précieux sur le dossier Mostafa Mohamed. Le buteur égyptien de Zamalek s'est finalement engagé avec Galatasaray sous la forme d'un prêt avec option d'achat, alors que son désir était de rejoindre l'AS Saint-Etienne. Mais la brouille entre Roland Romeyer et les dirigeants du club du Caire a eu raison de ce transfert longtemps espéré. Claude Puel a donc dû faire confiance à son effectif, malgré les grandes difficultés du secteur offensif stéphanois, très bas dans le classement des attaques de Ligue 1. La bonne nouvelle a été le but vainqueur de Charles Abi sur la pelouse de l'OGC Nice, dimanche, dans les toutes dernières minutes du match, qui a donné une bouffé d'air à l'ASSE, qui a mis le FC Nantes à quatre points au classement. Pourtant, les Stéphanois continuent d'espérer l'arrivée d'un avant-centre en cette fin de mercato hivernal.

ASSE : deux options pour le poste d'attaquant

Il reste potentiellement deux options à l'ASSE pour trouver son buteur et rebondir après le camouflet de Zamalek avec Mostafa Mohamed. La piste de l'attaquant canadien Cyle Larin est toujours active. Après les premières informations de footmercato, la piste s'est réchauffée ces dernières heures avec le retour au Besiktas de Cenk Tosun, en difficulté à Everton. Cela pourrait pousser le club d'Istanbul à libérer le Canadien de 25 ans, pourtant en forme cette saison avec 12 buts et trois passes décisives en 20 matches. Le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2022 et estimé à 5,5 millions d'euros par le site Transfertmarkt, soit le montant qu'était prête à payer l'ASSE pour s'offrir Mostafa Mohamed lors de ce mercato. Parallèlement, la possibilité de faire venir M'Baye Niang existe toujours. Attendu du côté du Genoa, l'attaquant du Stade Rennais ne serait pas si chaud que ça à l'idée de rejoindre l'un de ses anciens clubs en Serie A, selon TMZ. Le SRFC, qui ne considère pas l'ASSE comme un concurrent, pourrait laisser filer son joueur en prêt chez les Verts jusqu'à la fin de la saison. Les dernières heures du marché des transferts vont être cruciales.













Par Matthieu