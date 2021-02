PSG Mercato : Dele Alli à Paris, c'est bel et bien fini...

Publié le 01 février 2021 à 12:35

L'une des seules options étudiées sérieusement par le PSG pour se renforcer lors de ce mercato ne viendra pas. Selon la presse anglaise, alors que le Paris Saint-Germain et Tottenham avait trouvé un terrain d'entente pour le prêt de l'ailier anglais cet hiver, les Spurs ont finalement fermé la porte, faute d'avoir trouvé un remplaçant à temps. Dele Alli devrait donc rester en Premier League jusqu'à la fin de la saison.

Mercato : clap de fin pour Dele Alli

C'était le seul véritable dossier à avoir animer le mercato du PSG cet hiver et il ne se conclura pas positivement pour les champions de France. Selon le Daily Mirror, Dele Alli va rester à Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Une option qui se referme pour Leonardo, qui avait fait de l'Anglais la priorité du club lors d'un marché des transferts très calme. L'arrivée de l'ailier était presque bouclée, un accord ayant été trouvé entre les Spurs, le Paris SG et le joueur de 24 ans. D'après les informations de Fabrizio Romano, Dele Alli devait rejoindre le PSG en prêt, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison, alors que José Mourinho ne lui fait que très peu confiance en Premier League et en Ligue Europa. Mais le transfert était voué à une condition, que Tottenham trouve un remplaçant pour son international d'ici la fin du mercato. Les Spurs n'ayant rien déniché d'intéressant, Christian Erkisen restant notamment à l'Inter Milan, Daniel Levy, leur président, aurait pris la décision de fermer définitivement la porte à un départ cet hiver.

Un marché des transferts très calme pour le PSG

C'est donc le clap de fin pour le dossier Dele Alli, après qui court le directeur sportif parisien depuis plusieurs mois. Alors que les performances de Kylian Mbappé sont toujours aussi décevantes, l'arrivée d'un peu de concurrence pour le buteur français n'aurait sans doute pas fait de mal à l'effectif de Mauricio Pochettino. Tant pis pour le PSG, défait ce week-end sur la pelouse du FC Lorient (2-3) et désormais troisième de Ligue 1 derrière le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Dans le sens des départs, c'est aussi très calme à Paris. Julian Draxler va rester et partir libre à la fin de la saison. Angel Di Maria n'a pas encore prolongé mais est toujours là. Et Idrissa Gueye, le milieu de terrain parisien, a refusé l'offre de Newcastle United. C'est donc avec un effectif inchangé que le PSG jouera la deuxième partie de saison, qui va s'accélérer avec le huitième de finale aller de Ligue des champions, sur la pelouse du FC Barcelone, dès le 16 février.













Par Matthieu