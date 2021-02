PSG : Paris, Neymar et Dortmund se cherchent encore des poux

Publié le 01 février 2021 à 17:50

Le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, qui s'est déroulé il y a maintenant près d'un an, continue de provoquer de petites piques entre les deux clubs et leurs joueurs. À l'origine, la célébration de Erling Haaland après son doublé au match aller, copiée ensuite par les Parisiens lors de leur succès au retour. Ce lundi, le club allemand en a remis une couche provoquant la réaction de Neymar.

Rancoeur tenace entre le PSG et le Borussia Dortmund

C'était il y a maintenant bientôt un an, même si cela parait anormalement lointain après une année 2020 si particulière. Entre février et mars dernier, le PSG et le Borussia Dortmund s'affrontaient en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un duel de toutes les frayeurs pour les Parisiens, passés tout près d'une élimination très tôt dans la compétition. Qualifié in extremis juste avant le premier confinement, le Paris Saint-Germain était ensuite allé jusqu'en finale de la C1 lors du Final 8 du mois d'août à Lisbonne. Lors de sa double confrontation contre les Allemands, le PSG avait subi la loi de Erling Haaland au match aller à Dortmund. Le Norvégien avait inscrit un doublé au terme d'un match presque parfait de sa part, offrant au Borussia un avantage important (2-1) avant le retour. Et mettant le PSG au pied du mur. Haaland avait signé ses réalisations en célébrant assis en tailleur, "zen" à la manière d'un yogi. Ce dont s'étaient emparés les joueurs de Thomas Tuchel au match retour, célébrant tous de la même manière au terme de la rencontre, remportée 1-0 et qualifiant Paris pour les quarts de finale.

Dortmund chambre après Lorient, Neymar répond

Les Parisiens avaient beaucoup été critiqués après leur geste. La célébration de Haaland à l'aller n'avait pas vraiment été perçu, ni ne pouvait être perceptible, comme une provocation. Humilité et modestie avaient été demandées à Neymar et consorts, bien que le Borussia Dortmund en avait fait des caisses sur les réseaux sociaux après le match aller. Pour preuve, le club allemand en a encore rajouté une couche après le revers étonnant du PSG sur la pelouse du promu lorientais dimanche en Ligue 1 (2-3). Le compte Twitter officiel du Borussia a partagé le message de joie de leurs homologues du FC Lorient, accompagné d'un message - "what goes around..." - qu'il est possible de traduire par "la roue tourne" ou "tout finit par se payer". À cette attaque, la vedette du PSG, Neymar, n'a pas hésité à répondre, publiant une photo de lui réalisant la fameuse célébration de Haaland, accompagné d'un petit "vous vous souvenez ?". Pour ce duel numérique, Neymar devrait largement s'imposer cette fois encore. Les 3,7 millions d'abonnés au compte de Dortmund ne devraient pas tenir le poids longtemps contre les 51 millions de fans du Brésilien sur Twitter !













Par Matthieu