ASSE Mercato : Un beau coup officiellement bouclé !

Publié le 02 février 2021 à 08:15

Après l'échec cuisant dans le dossier Mostafa Mohamed, l'ASSE réussit dans les dernières heures du mercato à trouver une son attaquant. Anthony Modeste rejoint officiellement les Verts, sous forme de prêt sans option d'achat.

La dernière ligne droite pour l'ASSE

Le temps pressait pour l'AS Saint-Etienne. Les dirigeants du club se sont laisser prendre dans un pétrin sans fin, en tentant de recruter l'attaquant de Zamalek, Mostafa Mohamed. Un coup qui ne se réalisera finalement pas, après de longues semaines de négociations infructueuses. Le joueur a finalement signé à Galatasaray et l'ASSE devait trouver donc une solution de repli, rapidement. Les Verts jouent le maintien cette saison et entre les blessures et le Covid-19, l'équipe se trouve en souffrance. L'arrivée de renforts était donc cruciale, pour se donner les moyens de poursuivre la saison, et espérer rester en Ligue 1. Le club du Forez, considère l'option M'Baye Niang. Le joueur du Stade Rennais, poussé vers la sortie et courtisé par des clubs de Serie A, restera finalement à Rennes ce mercato. Le Stade Rennais n'ayant pas trouvé de solution satisfaisante pour lui. Mais dans les dernières heures du mercato, l'ASSE a réussi à boucler l'arrivée d'un attaquant.

Anthony Modeste a officiellement signé

Parti en Allemagne en 2013, Anthony Modeste fait son retour en France, en rejoignant l'AS Saint-Etienne. L'attaquant de 32 ans, passé par l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux, s'est réellement révélé au FC Cologne, avec qu'il connait la Bundesliga. Attaquant prolifique, il a terminé la saison 2016-17, avec 25 buts inscrits à son actif. Cependant, à la suite de son prêt en chine, au Tianjin Quanjian, à son retour à Cologne, il ne trouve plus beaucoup de temps de jeu. Cette saison il n'a disputé que 8 matchs pour une seule titularisation. Le joueur sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2023, arrive à l'ASSE, dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Le FC Cologne devrait prendre en charge une partie de son salaire, estimé selon Bild à près de 290 000 euros brut mensuels, hors variables. L'information reste encore à confirmer. Si le joueur retrouve son rendement des saisons précédentes, cela en ferait un atout fort pour Claude Puel.













Par Hind