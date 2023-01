ASSE : Batlles tire les leçons de la défaite contre Clermont

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 02:57

Coach de Saint-Étienne, Laurent Batlles a livré son analyse après la défaite de l’ ASSE vendredi en amical contre Clermont.

Après avoir quitté la place de lanterne rouge, l’AS Saint-Étienne entend poursuivre sa remontée au classement. Vainqueur de Niort lors de la dernière journée de Ligue 2, l’ ASSE pointe désormais à la 18e place. Pour sa prochaine sortie, le club ligérien sera opposé au FC Sochaux. En marge de ce rendez-vous, les Verts ont disputé un match amical ce vendredi face à une écurie de Ligue 1. Les hommes de Laurent Batlles se sont inclinés (2-1) au Clermont Foot. Buteur vedette de l’ ASSE cette saison, Jean-Philippe Krasso a sauvé l’honneur des siens en fin de match. Entraîneur des Verts, Laurent a livré son analyse après la rencontre. Le technicien stéphanois a exprimé une certaine déception quoique son objectif du match était ailleurs.

ASSE : La réaction surprise de Batlles après la défaite contre Clermont

L’entraîneur de Saint-Étienne souhaitait davantage offrir du temps de jeu à ses poulains. Kader Bamba et Niels Nkounkou, les dernières recrues de Sainté, ont d’ailleurs disputé quelques minutes lors de cette défaite. Le coach de l’ ASSE souhaitait également mettre ses poulains dans un bon état d’esprit avant le choc contre le FC Sochaux, actuel 4e de Ligue 2. La rencontre comptant pour la 20e journée se dispute samedi le 28 janvier à Geoffroy-Guichard.

« L’idée était de donner du temps de jeu et d’être assez cohérents sur ce que l’on propose. C’était intéressant de jouer une équipe de Ligue 1 Uber Eats et de mettre en place de bonnes choses tout au long de cette rencontre. Je suis déçu du score final de cette opposition mais ce n’est pas le plus important, d’autant plus que j’estime qu’un penalty a été oublié en première période. Faire preuve du bon état d’esprit et faire monter certains joueurs était primordial », a indiqué Laurent Batlles au micro des médias du club.