OM Mercato : Olivier Ntcham, le 7e choix de l'OM fan du PSG

Publié le 02 février 2021 à 15:05

L'OM a trouvé son remplaçant à Morgan Sanson dans les dernières minutes du mercato après une longue quête. Pablo Longoria a multiplié les cibles au cours des derniers jours du marché des transferts hivernal et a finalement jeté son dévolu sur le milieu de terrain français du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham. Arrivé en prêt avec option d'achat, le joueur passé par les équipes jeunes de Manchester City est aussi un inconditionnel du PSG.

Mercato : Ntcham, loin d'être la cible prioritaire de Longoria

Comme il l'avait prévu, remplacer Morgan Sanson a été difficile pour Pablo Longoria. Le head ofo football de l'Olympique de Marseille a cravaché pour trouver un milieu de terrain dans les derniers jours du mercato. Il a finalement dégoté Olivier Ntcham, 24 ans, en provenance du Celtic Glasgow. Mais le joueur n'était pas le premier choix du recruteur espagnol de l'OM. Loin de là. C'était même le septième, révèle L'Equipe. En effet, avant lui, Pablo Longoria a essayé de faire venir Lovro Majer du Dinamo Zagreb, Mahmoud Douad du Borussia Dortmund, Francis Coquelin de Villarreal, Angelo Fulgini d'Angers SCO, Imran Louza du FC Nantes et Amine Adli de Toulouse. L'OM a essuyé six refus avant de se pencher sur Olivier Ntcham, qui a finalement signé lundi soir, à distance, puisqu'un problème d'avion l'a empêché de rejoindre l'OM avant ce mardi.

Son club préféré n'est pas l'OM, bien au contraire !

Olivier Ntcham a joué près de 150 matches avec le Celtic depuis son arrivée en 2017. À l'époque, dans les colonnes de So Foot, il dévoilait ses préférences en matière de football. "Je suis supporter du Paris Saint-Germain et je l’ai toujours été, avait expliqué le joueur. C’est une équipe que je suis régulièrement, j’essaye de regarder tous les matches, je les supporte. Quand ils marquent, ça me fait quelque chose." Le milieu de 24 ans doit maintenant espérer que les supporters de l'OM ne lui en tiendront pas trop rigueur, en qui ont tendance à être tatillons sur ce genre de détail. D'autant plus qu'Olivier Ntcham arrive dans un contexte bouillant, avec le report du match contre le Stade Rennais, samedi, en raison des incidents survenus à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. Mais si le Français réalise de bonnes performances sur le terrain, les supporters olympiens auront tôt fait de mettre de côté l'amour que porte Ntcham au PSG.













Par Matthieu