ASSE Mercato : Claude Puel peut remercier Yann M'Vila

Publié le 02 février 2021 à 18:05

L'ASSE a réussi à trouver son défenseur central et son avant-centre dans les derniers jours, voire les dernières heures, du mercato d'hiver. Pape Abou Cissé et Anthony Modeste se sont engagés respectivement en provenance de l'Olympiakos et de Cologne. Et un ancien joueur de l'AS Saint-Etienne n'est pas étranger à l'arrivée de l'une de ces deux recrues dans le Forez.

L'ASSE boucle son mercato juste à temps

Cela n'a pas été facile, mais les Stéphanois ont réussi à combler leurs manques au cours de ce marché des transferts. Comme désiré, l'ASSE a vu arriver un défenseur central, le week-end dernier, et un attaquant, lundi. Si Anthony Modeste, prêté par le FC Köln, n'est pas sûr à 100% d'être qualifié pour la rencontre de la 23e journée de Ligue 1 entre les Verts et le FC Nantes, ce mercredi (21h), Pape Abou Cissé devrait être titulaire dans la charnière centrale de Claude Puel. Le Sénégalais, arrivé de Grèce, a donné les détails de son transfert à Saint-Etienne. "J’ai tout d’abord eu Julien Cordonnier, qui m’a parlé du projet sportif, a expliqué Pape Abou Cissé. Ça m’a intéressé. Ça s’est fait en moins de dix jours. J’ai de suite accepté. La situation n’était pas bouchée à l’Olympiakos. C’était un choix sportif. Il y a eu des recrues. Ça faisait quatre ans que j’étais là-bas, j’ai la chance de retrouver un grand club, la France. L'ASSE représente une famille. Pas mal de Sénégalais ont évolué ici."

Un ancien Vert a poussé Cissé vers l'AS Saint-Etienne

Prudent, Pape Abou Cissé a néanmoins pris le temps de se renseigner sur sa destination avant de faire son choix, malgré un timing serré. "J’ai parlé avec Yann M’Vila, a révélé le défenseur de 25 ans. C’était la seule personne avec qui je pouvais échanger. Il m’a beaucoup parlé du club. Ça m’a motivé. Il m’a dit que je quittais un grand club pour un autre grand club. Il m’a parlé des fans, de l’équipe." L'ancien milieu de terrain de l'ASSE, qui a rejoint l'Olympiakos au mercato d'été, a donc servi de discret intermédiaire dans ce transfert. Désormais, Pape Abou Cissé veut aider les Stéphanois à remettre les pendules à l'heure en Ligue 1. "Il y a eu une belle victoire dimanche à Nice, 1-0, ndlr). Je pense que nous ne sommes pas à notre place. On va se donner les moyens de retrouver les places qui doivent être les nôtres. Il reste 18 matchs, si on peut tous les gagner... J’ai trouvé l’équipe excellente face à Nice. On a travaillé tous ensemble, du gardien jusqu’à l’attaquant. Je suis prêt physiquement, prêt à jouer dès demain (mercredi)." Claude Puel semble avoir trouvé un nouveau soldat, et il en aura besoin pour cette seconde partie de saison.













Par Matthieu