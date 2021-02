OM Mercato : Maurizio Sarri en discussion avancée avec l'OM ?

Publié le 02 février 2021 à 17:05

André Villas-Boas a déposé une lettre de démission auprès de la direction de l'OM. L'entraîneur portugais a utilisé la récente arrivée d'Olivier Ntcham, qu'il n'avait pas validée, comme prétexte pour expliquer son désaccord sur le projet sportif. En attendant une réponse de Jacques-Henri Eyraud, l'Olympique de Marseille aurait accéléré pour trouver rapidement un remplaçant. Déjà évoqué la semaine dernière, le nom de Maurizio Sarri revient avec insistance ce mardi.

Nouveau coup de tonnerre à l'OM

"J'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive." C'est avec cette bombe qu'André Villas-Boas a débuté sa conférence de presse qui devait se porter sur le match de l'OM face au RC Lens, mercredi. C'est le transfert d'Olivier Ntcham qui aurait déclenché la décision de l'entraîneur portugais. "C'est une décision qui n'est pas prise par moi, je l'ai apprise ce matin par la presse au réveil. C'est un joueur pour lequel j'ai dit non. Il n'était pas dans notre liste. Je n'étais pas pour. J'ai présenté ma démission à la direction. Sans rien avoir volé sur mon contrat, je ne suis pas d'accord avec la politique sportive. Ce club a déjà vécu deux ou trois ans de n'importe quoi sur l'aspect des transferts." AVB est maintenant en attente d'une réponse de Jacques-Henri Eyraud, tout en précisant deux points importants : les incidents à la Commanderie samedi n'ont en rien influé son choix et le coach lusitanien ne demandera pas d'argent à l'OM, quoi qu'il arrive.

Maurizio Sarri en pole position ?

Si l'entraîneur de l'OM doit être remplacé, ce qui sera très probablement le cas, il semble que Maurizio Sarri soit en pole position. Son nom avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, notamment par la presse italienne, ces dernières semaines alors qu'André Villas-Boas multipliait les déclarations sur son avenir s'éloignant de Marseille. Ce mardi, l'ancien coach de la Juventus et surtout du Napoli est revenu sur le devant de la scène mercato. "Sarri en discutions avancées avec l’OM, s’il retrouve Milik, ça peut faire très mal, a tweeté Adam Manseur, éditorialiste pour Les Réservistes. Mon ami Hugo Juste (journaliste pour Canal+, ndlr) qui me dit que Sarri est à l’heure actuelle le coach avec les discussions les plus avancées." Si un désaccord semblait exister sur la politique de recrutement marseillaise entre André Villas-Boas et Pablo Longoria, le head of football de l'OM pourrait réussir un nouveau joli coup en faisant venir l'emblématique entraîneur italien.













Par Matthieu