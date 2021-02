RC Lens Mercato : Le patron du recrutement fait une annonce

Publié le 03 février 2021 à 18:00

Pourquoi le RC Lens n’a-t-il pas recruté de joueurs cet hiver ? Que prépare le club promu en Ligue 1, pour l’été ? Qu’en est-il de la situation des joueurs en fin de contrat ? Florent Ghisolfi a répondu à ces questions dans un long entretien sur le site internet des Lensois.

Le RC Lens sans renforts, une décision claire

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi est donc le patron de la cellule recrutement du club promu en Ligue 1. Dans un long entretien avec le site internet du RCL, le dirigeant lensois est revenu sur la fin du mercato hivernal. Il justifie pourquoi, le club nordiste n’a pas recruté en janvier. « Notre feuille de route était claire : pas de recrutement, sauf en cas de départ d’un joueur important de l’équipe, et travailler sur quelques départs de joueurs en manque de temps de jeu », a-t-il précisé. « Les objectifs étant de montrer la totale confiance dans le groupe actuel, de réduire le nombre de joueurs pour que chacun soit le plus concerné possible, de donner du temps de jeu à certains jeunes pour qu’ils continuent leur développement et leur valorisation », a expliqué le responsable du Racing Club de Lens.

Rappelons que le club Artois a recruté 9 joueurs, l’été dernier. Malgré la crise sanitaire, sportive et économique conséquence de la pandémie de coronavirus, le président Joseph Oughourlian avait dégagé les moyens pour renforcer son club, afin de mieux figurer en Ligue 1. Le RC Lens s’est donc donné une bouffée d’oxygène cet hiver, après son gros investissement à l’été. « Compte tenu de la période que nous traversons, bien évidemment de réaliser des économies de salaire sur les 6 mois », a justifié Florent Ghisolfi.

Le Racing Club « dans l’anticipation » pour l'été

Le patron du sportif chez les Sang et Or a également annoncé la couleur pour le mercato estival 2021. « Compte tenu du contexte actuel, il est trop tôt pour en parler en détail, mais nous devons, quoi qu’il en soit, être dans l’anticipation », a-t-il indiqué, avant de lâcher : « nous avons déjà bien avancé sur la première partie de cette saison. Des prolongations de contrat ont été actées. Il était important de stabiliser certains éléments régulièrement titulaires, mais qui étaient en fin de contrat à la fin de cette saison ».

Le coordinateur sportif fait ainsi référence à Yannick Cahuzac, Massadio Haïdara et Jean-Louis Leca, dont les contrats ont été prolongés. « D’autres dossiers vont être à travailler dans les mois à venir. Prolongations, recrutements définitifs, et recrutements tout court pour cet été », at-il annoncé. Les joueurs prêtés par le RC Lens en janvier sont : Charles Boli (Paris FC), Cory Sene (FC Annecy) et Gaëtan Robail (Valenciennes FC). Aleksandar Radovanovic et Didier Desprez ont été transférés respectivement au KV Courtrai (Belgique) et au Paris FC (Ligue 2). Quant à Jader Valencia et Cyrille Bayala, leur contrat respectif a été résilié.













Par ALEXIS