SCO Angers : Stéphane Moulin dévoile la gestion de son groupe

Publié le 03 février 2021 à 20:00

Huitième au classement, le SCO Angers réalise une très belle saison au-dessus de leurs espérances. Entraîneur d'Angers depuis 2011, Stéphane Moulin a appris à gérer son effectif d'une main de maître et le réussit encore à l'heure actuelle, en ayant la faculté de concerner tous ses joueurs.

Moulin donne sa définition de la concurrence

Alors que les Angevins se déplacent ce mercredi à Reims, Stéphane Moulin était interrogé hier sur la saison exceptionnelle de ses joueurs. Gérant parfaitement son groupe, l'entraîneur de 53 ans est revenu sur sa vision de la méritocratie et sur la concurrence qu'il instaure dans son vestiaire : "Ce n’est parce qu’un joueur ne joue pas que je l’apprécie moins. Ceux qui ont compris cela, ils s’en sortent toujours. Ceux qui pensent, comme ils jouent moins, on ne compte pas sur eux, on ne les apprécie pas et que ce sera toujours comme ça, ils se trompent. Moi, je ne change pas mon fonctionnement et ma façon d’être avec eux, qu’ils jouent ou qu’ils ne jouent pas. Je les respecte en tant que joueur, en tant qu’homme. Après je fais des choix. Ce n’est pas parce que je ne fais pas des choix en leur faveur que je trouve que ce ne sont pas de bons joueurs. Si j’estime qu’un joueur est derrière l’autre, il va falloir qu’il me prouve qu’il est devant. "

Il compte sur tout l'effectif du SCO Angers

Après cette explication claire, le natif de Paris a été questionné sur le calme apparent sur le marché des transferts. Le coach angevin a préféré misé sur la stabilité, confirmant qu'il comptait sur tout son effectif pour la fin de saison alors que certaines rumeurs évoquaient la présence de certains blacklistés au sein du SCO : " Il n’y a personne ici sur qui, j’ai tiré un trait. Personne. Ceux, sur qui j’ai tiré un trait, ils ne sont plus là. Ceux qui sont là, je ne leur ai jamais dit que je ne comptais pas sur lui. Par contre, il y a un niveau d’exigence de plus en plus élevé et aujourd’hui, il y a peut-être des performances qui suffisaient il y a trois ans qui ne suffisent plus. Tant mieux. Je ne vais pas me plaindre. Cela peut créer des incompréhensions, des doutes, des frustrations, des déceptions. " Des déclarations qui devraient caler les ardeurs de certains fans inquiets quant à la gestion de Stéphane Moulin.













Par Chemssdine