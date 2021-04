SCO Angers : Claude Makélélé pour remplacer Stéphane Moulin ?

Publié par Chemssdine le 17 avril 2021 à 10:15

Auteur d'une saison globalement moyenne, le SCO Angers va tourner une page la saison prochaine. Stéphane Moulin, entraîneur mythique des Angevins en poste depuis dix ans, va quitter le banc du SCO cet été. Le board du club de Maine-et-Loire lui cherche donc le remplaçant idéal et Claude Makélélé pourrait faire partie des prétendants crédibles.

La page Stéphane Moulin va se tourner cet été

La saison actuelle du SCO Angers serait une parfaite définition de ventre mou. Pourtant partis sur de bons rails, le wagon scoiste a quelque peu déraillé durant l'hiver pour retrouver la gare de la moyenne. Actuellement onzièmes de Ligue 1, les pensionnaires du stade Raymond-Kopa ne mûrissent plus d'objectif d'Europe et auront sûrement un rôle de décisionnaires pour décanter la fin de saison alors qu'ils doivent affronter des équipes encore engagées dans des courses haletantes en championnat. Les coéquipiers du métronome Angelo Fulgini restent encore en lice pour remporter la Coupe de France, alors qu'ils se déplaceront sur la pelouse du PSG ce mercredi pour le compte des quarts de finale de la compétition. Le moment fort de la saison scoïste restera probablement l'annonce du départ de Stéphane Moulin, entraîneur emblématique du club depuis 2011. Une décision qui fait probablement écho à une forme de lassitude tant le club de Saïd Chabane semble avoir atteint son plafond de verre depuis son accession dans l'élite en 2015.

Claude Makélélé, prochain coach du SCO Angers ?

Ce départ retentissant devra être pallié, et les dirigeants angevins réfléchissent déjà à quelques noms de potentiels successeurs au tacticien de 53 ans. Et d'après le journaliste indépendant Mohamed Toubache-Ter, Claude Makélélé ferait partie de la short-list d'entraîneurs susceptibles de débarquer du côté d'Angers. Agé de 48 ans, l'ancien international tricolore (71 sélections) n'a plus retrouvé de banc depuis son limogeage du club belge du KAS Eupen. Pour rappel, le natif de Kinshasa avait été adjoint au Paris Saint-Germain avant d'être l'éphémère entraîneur du SC Bastia en 2014. S'il venait à être choisi pour manager le SCO Angers, nul doute que l'ancien milieu de terrain défensif du Real Madrid aura à coeur de réaliser de belles choses pour enfin lancer sa carrière de tacticien.