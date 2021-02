Dijon – OL (0-1) : Rudi Garcia pointe les carences des Gones

Publié le 04 février 2021 à 05:30

L’Olympique lyonnais s’est imposé sur le plus petit des scores mercredi sur la pelouse du Dijon FCO. S’il est satisfait du résultat, Rudi Garcia n’a pas apprécié le visage de son trio d’attaque.

L’OL poursuit sur sa lancée contre le Dijon FCO

L’Olympique lyonnais a repris son rythme de croisière. En déplacement sur la pelouse du Dijon FCO mercredi, l’OL a enregistré sa troisième victoire de suite en championnat. Un but de Lucas Paqueta (22e) a suffi aux Gones contre le DFCO. Grâce à ce succès, le club rhodanien reste au contact du Lille OSC, vainqueur de Bordeaux (0-3) et leader du championnat. Lyon garde un point d’avance sur le PSG (3e), vainqueur du Nîmes Olympique (3-0). Satisfait du résultat, Rudi Garcia est quelque peu déçu du visage de son trio offensif contre Dijon. Pour le coach de l’OL, ses attaquants ont manqué de réussite contre Dijon, un mal classé du championnat (19e).

Rudi Garcia dur envers Depay et co

« On aurait pu marquer avant le but, on ne va pas se cacher devant un manque de réussite, car on a eu trop de situations sur lesquelles nos attaquants ont manqué de détermination pour nous rendre le match plus facile […] On attend mieux de ces trois-là. Il n’y a pas d’excuse particulière », a déploré Rudi Garcia cité par L’Équipe après la rencontre. S’il est resté muet comme ses compères d’attaque Depay et Kadewere, Toko Ekambi s’est néanmoins montré décisif durant la rencontre. L’attaquant camerounais a en effet été passeur sur le but de Paqueta. Contre le DFCO, il a délivré sa 6e passe décisive en championnat. Engagé dans la course au titre, Lyon reçoit le RC Strasbourg (15e) samedi lors de la 24e journée du championnat.













Par Ange A.