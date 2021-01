OL : Titre, Rudi Garcia désigne son favori après Bordeaux

Publié le 30 janvier 2021 à 05:30

L’Olympique lyonnais a enregistré un nouveau succès vendredi contre les Girondins de Bordeaux (2-1). Rudi Garcia s’est livré après la rencontre. Le coach de l’OL estime que son équipe ne jouera pas le titre.

Mission accomplie pour Lyon contre Bordeaux

Après sa victoire contre l’AS Saint-Étienne, l’Olympique lyonnais vient de signer un nouveau succès en championnat. Vendredi, Lyon a enchaîné un deuxième succès en dominant les Girondins de Bordeaux (2-1) au Groupama Stadium. Karl Toko Ekambi (32e) et Léo Dubois (90e+2) ont permis à Lyon de l’emporter. Grâce à ce succès, les Gones reprennent provisoirement la première place de Ligue 1. Chose dont se satisfait Rudi Garcia. « L'objectif était de reprendre cette première place et cela met la pression à nos adversaires, Lille et le PSG. Monaco est là aussi. Il est important pour nous de continuer à gagner », a lâché le coach de l’OL cité par L’Équipe. Bien que leader, l’entraîneur lyonnais préfère enfiler le costume de outsider.

Lyon candidat au titre, la réponse de Rudi Garcia

Pour le coach de l’Olympique lyonnais, il n’y a vraiment qu’une seule équipe qui est favorite pour le titre. Selon Rudi Garcia, Lyon cherche surtout à finir sur le podium, l’objectif principal étant de revenir en Ligue des champions. « Le Paris-SG est programmé pour être champion. Il nous reste à sécuriser notre position dans les trois premières places », a-t-il déclaré. Dans l’atteinte de son objectif, il se tourne déjà vers le prochain rendez-vous de Lyon mercredi. « Ce qui compte, c’est de faire la passe de trois et d’aller gagner à Dijon [18e] », a indiqué le tacticien.













Par Ange A.