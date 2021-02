Stade Rennais : Julien Stéphan tire les leçons après Lorient

Publié le 04 février 2021 à 07:30

Le Stade Rennais pensait pendant plus d’une heure avoir renoué avec la victoire contre le FC Lorient. Le club breton s’est fait rattraper au score en fin de match par le promu. Julien Stéphan a exprimé sa frustration après cette contreperformance.

Le Stade Rennais accroché par le FC Lorient au Roazhon Park

Après le report de son choc contre l’OM, le Stade Rennais a signé son retour à la compétition mercredi. Toutefois, les hommes de Julien Stéphan ont dû se contenter d’un nul contre le FC Lorient. Le SRFC a été tenu en échec par le promu à domicile. Martin Terrier avait pourtant donné l’avantage aux siens avant le premier quart d’heure (14e). Les Rouge et noir ont craqué à la 83e sur l’égalisation de Quentin Boisgard. Les hommes de Julien Stéphan calent à la 5e place, avec un match de retard certes. Avec ce nul, Rennes voit ses concurrents s’envoler en haut du classement. Victorieux de Nice, Monaco (4e) compte désormais 8 points d’avance sur le club breton. Lequel accuse un retard de 11 points sur le PSG (3e).

Julien Stéphan déplore des « déchets » du SRFC

Après la rencontre, Julien Stéphan n’a pas manqué d’exprimer sa frustration. Le coach du Stade Rennais est peiné par le niveau affiché par les siens contre un mal classé du championnat. Promu en Ligue 1 cette saison, le FC Lorient ne se classe que 18e du championnat. « On a fait un match insuffisant, notamment sur le plan technique, on a eu énormément de déchet […] Avec le déchet technique, on ne construit pas, on ne maîtrise pas les choses, on rend la balle à l’adversaire... Je ne sais pas si c’est un manque de rythme ou pas », a déclaré le technicien breton. Pour sa prochaine sortie, Rennes sera de nouveau opposé à un promu. Le SRFC se déplace sur la pelouse du RC Lens samedi. Contrairement aux Merlus, les Sang et Or signent un bon retour dans l’élite avec une 7e place au classement. Ils n’accusent que deux points de retard sur Rennes.













Par Ange A.