Montpellier HSC Mercato : Réponse claire à la rumeur Genesio

Le Montpellier HSC ne va pas bien cette saison, surtout depuis la mi-décembre 2020. L’équipe de Michel Der Zakarian est classée dans la deuxième moitié du tableau de la Ligue 1. Le coach est menacé de licenciement, alors que son contrat prend fin le 30 juin 2021.

Montpellier HSC : Nicollin nie tout contact avec Genesio

La rumeur évoque le nom de Bruno Genesio pour le remplacer à l’été prochain. Libre de tout engagement, l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais a-t-il été approché par la direction du club héraultais ? Le président Laurent Nicollin a répondu à la question dans le quotidien Midi Libre. « Avez-vous été en contact avec Bruno Genesio ? Je n’ai été en contact avec personne », a-t-il indiqué. « Il y a des noms et des profils qui peuvent correspondre au club. Je suis tout de même président, je dois tout prévoir », a fait savoir le dirigeant du MHSC. Revenu à Montpellier en mai 2017, Michel Der Zakarian sera en fin de bail dans de 5 mois et il n’a toujours pas de visibilité sur son avenir à la Paillade.

En tout cas, le premier responsable du club héraultais envisage tous les scénarios. Dès lors, il se tient prêt pour parer à toute éventualité. « Je peux avoir un entraîneur qui décide de partir et je dois donc réfléchir à quelqu’un susceptible de le remplacer. En conséquence, on travaille sur deux options. Celle de garder Michel, ou celle d’avoir un autre entraîneur à sa place », a-t-il annoncé.

Der Zakarian en poste jusqu'à la fin de la saison ?

Les résultats du Montpellier HSC sont certes mauvais, mais Laurent Nicollin n’a pas l’intention de virer Michel Der Zakarian, pour le moment. « Pour l’instant, il est l’entraîneur de Montpellier. On ne s’est pas vu pour évoquer une prolongation ou pas. On n’a pas réfléchi pour savoir s’il restait ou pas, on a d’autres soucis. […] Rien n’est arrêté. Cela n’empêche pas de réfléchir à des options extérieures au cas où », a fait savoir le patron des Montpelliérains.

Par ailleurs, le Montpellier HSC communiqué sur la prolongation du contrat du jeune et prometteur attaquant Elye Wahi (18 ans), ce jeudi. Son bail initial prenait fin en Jin 2022, mais le club apprend qu'il s'est engagé sur la durée avec le MHSC, sans préciser le nom d'années.













