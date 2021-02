OM Mercato : Ntcham vante ses atouts après sa signature

Publié le 05 février 2021 à 06:00

Dernière recrue de l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham a évoqué sa signature au club phocéen. L’occasion pour le nouveau milieu de l’ OM de dévoiler ses objectifs avec sa nouvelle équipe.

Olivier Ntcham fier de rejoindre l’ OM

Après avoir échoué sur plusieurs pistes, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé un milieu pour compenser le départ de Morgan Sanson. L’ OM a signé Olivier Ntcham dans les dernières heures du mercato. Le milieu de 24 ans est prêté avec option d’achat (estimée à 6 millions d’euros) à Marseille pour le reste de la saison. L’arrivée de Ntcham a suscité la controverse chez le vice-champion de France. Elle est notamment à l’origine de la démission d’André Villas-Boas. Le technicien portugais expliquait qu’il ne souhaitait pas accueillir le joueur du Celtic dans son effectif. Malgré la posture du Portugais, la direction marseillaise a signé le natif de Longjumeau. Celui-ci n’a pas caché sa joie de signer à Marseille. « C’est un immense plaisir de signer pour l’Olympique de Marseille […] L’Olympique de Marseille c’est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters […] C’est un nouveau challenge pour moi », a confié le milieu dans un entretien au site du club.

Ntcham, un véritable plus pour Marseille ?

Dans sa sortie, le néo-marseillais a indiqué ce qu’il va apporter au club. « Avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matches en Ligue des Champions ou en Europa League, je pense que c’est toujours un atout. Je vais apporter ma personnalité déjà [dans le vestiaire], le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble », a poursuivi Olivier Ntcham. Reste plus qu’à savoir si son arrivée suffira pour relever le club phocéen. L’ OM n’est que 9e de Ligue 1 cette saison et reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Les Olympiens jouent d’ailleurs gros ce dimanche avec la réception du Paris Saint-Germain.













Par Ange A.