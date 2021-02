OM : André Villas-Boas a présenté sa démission !

Publié le 02 février 2021 à 13:35

André Villas-Boas a fait des déclarations fracassantes en conférence de presse ce mardi, avant le déplacement de l'OM au RC Lens, ce mercredi en Ligue 1. En désaccord avec la dernière arrivée du mercato, l'entraîneur portugais a présenté sa démission à sa direction. Celle-ci a "demandé un peu de temps". AVB devrait être sur le banc à Bollaert et partira après.

OM : Villa-Boas va quitter le club après Lens

L'OM vit une semaine presque irréelle. Après les incidents à La Commanderie samedi, qui ont entraîné le report de la rencontre de Ligue 1 contre le Stade Rennais, puis une fin de mercato animée avec l'arrivée in extremis d'Olivier Ntcham, c'est André Villas-Boas qui a défrayé la chronique ce mardi en conférence de presse. L'entraîneur portugais a tout simplement présenté sa démission à la direction de l'OM. "Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, je n'ai rien à voir avec cette décision, je l'ai appris par la presse. C'est un joueur auquel j'avais dit non, il n'était pas dans notre liste, je me réveille et je regarde les sites d'information et je l'apprends. J'ai, par conséquent, présenté ma démission à la direction sans rien demander à l'OM." Une déclaration fracassante et inattendue dans son timing, même si le coach semblait sur la sellette, avec la tête ailleurs, ces derniers temps.

En désaccord avec le projet sportif

"J'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive. Je ne veux pas d'argent, je veux seulement partir", a continué André Villas-Boas. Son départ n'a "rien à avoir avec les incidents" de samedi. "C'est lié avec l'aspect sportif. Même le départ de Nemanja (Radonjic), j'étais informé trop tard." L'entraîneur portugais a bien insisté sur le fait qu'il ne demanderait pas d'argent. Malgré son amour de l'OM, Villas-Boas a répété qu'il n'était plus en accord avec le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Et qu'il vivait mal la situation. "Sur les résultats, c'est ma faute. Je suis très énervé. Dans mes pires cauchemars, je n'imaginais pas ça. Quatre défaites de suite, je n'avais jamais vécu ça dans ma carrière. J'aime bien la France, j'aime bien l'OM, je comprends pourquoi les Portugais aiment venir en France et ont du mal à partir. J'aime l'OM, mais il y a une divergence sportive personnelle. Là, ils ont touché à mon professionnalisme et je ne peux pas l'accepter." En attente d'une réponse de sa direction, Villas-Boas plonge encore un peu plus l'OM dans le doute.













Par Matthieu