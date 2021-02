PSG Mercato : Lionel Messi, encore des menaces du Barça

Publié le 05 février 2021 à 12:30

Le FC Barcelone retient toujours son souffle pour Lionel Messi. Le buteur n’a pas prolongé son contrat et se dirige vers un départ en fin de saison. Plusieurs grands clubs, dont le PSG, sont à l’affût pour le recruter librement dès juin prochain. Et cela agace les dirigeants, le coach et des candidats à la présidence du Barça.

Lionel Messi, le Barça a-t-il les moyens de le retenir ?

Lionel Messi se dirige vers un départ libre du FC Barcelone, à l’issue de son contrat, le 30 juin 2021. Il avait pris la décision de quitter le club catalan lors du mercato estival, mais il s’était ravisé ensuite. Depuis l’été jusqu’à ce jour, la capitaine n’a pas trouvé d’accord avec les responsables du Barça pour rempiler. En réalité, le navire catalan n’a pas de capitaine à son bord en ce moment, depuis la démission de Josep Maria Bartomeu. L’élection du nouveau patron du FCB, initialement prévue le 24 janvier dernier, a été reportée en mars, à cause de la covid-19. Du coup, il n’y a pas véritablement de décideur chez les Blaugrana, capable de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi.

Le colossal salaire du septuple Ballon d'Or dévoilé

La star argentine a un gros salaire qui fait grand bruit ces derniers jours. D’après les informations de El Mundo, il perçoit un salaire fixe annuel de 61 M€ depuis la prolongation de son contrat en novembre 2017. Si on y ajoute les primes, les 11 M€ par an de droits à l’image et tous les autres avantages, les revenus du sextuple Ballon d’Or sont estimés à plus d’un demi-milliard d’euros (555 237 619 euros précisément) sur quatre ans, selon le média espagnol. Endetté à hauteur de plus d’un milliard d’euros, le FC Barcelone ne peut donc pas prolonger le bail de Lionel Messi. Sauf si ce dernier décide de consentir un sacrifice financier en baissant son salaire colossal et en renonçant à ses grosses et diverses primes, afin de finir sa carrière en Catalogne où il est arrivé à l’âge de 13 ans, soit il a 20 ans et demi.

Victor Font met le PSG en garde

Malgré cette réalité, les Barcelonais se dressent contre les clubs qui sont en embuscade pour récupérer gratuitement le buteur de 33 ans. Le PSG, l’un des prétendants de la Pulga, a agacé Joan Laporta (candidat) et l’entraîneur Ronald Koeman dernièrement. Ce vendredi, c’est un autre candidat à la présidence du club de Liga qui a mis Leonardo et le club de la capitale en garde. « Je demande aux dirigeants du Paris Saint-Germain de respecter le Barça et Lionel Messi, qui décidera de son futur à la fin de la saison », a déclaré Victor Font, dans des propos relayés par Sport.













Par ALEXIS