PSG : De bonnes nouvelles avant le classico contre l'OM

Publié le 05 février 2021 à 15:30

Le PSG prépare activement le classico contre l’OM, dimanche (21h) au Vélodrome. À deux jours de ce match comptant pour la 24e journée de Ligue 1, de bonnes nouvelles proviennent du Camp des Loges.

PSG : Marquinhos, Verratti et Diallo de retour à l'entraînement

Décimé un temps par la covid-19 et des blessures, le PSG récupère progressivement ses joueurs indisponibles. Ce vendredi matin, Marquinhos (adducteurs), Marco Verratti et Abdou Diallo (Covid) ont fait leur retour à l’entraînement des Parisiens, selon L’Équipe. Le défenseur brésilien, par ailleurs capitaine des Rouge et Bleu, souffrait d’une lésion aux adducteurs droits depuis le match contre le Montpellier HSC. Il avait ainsi manqué le match perdu contre le FC Lorient (3-2) et la victoire sur le Nîmes Olympique (3-0).

Quant au milieu de terrain italien et au défenseur français, ils avaient été testés positifs au coronavirus. Parlant de covid-19, le Paris Saint-Germain a fermé son académie à cause de nombreux cas positifs déclarés en son sein, selon RMC Sport. Désormais négatifs après leur période d'isolement, Marco Verratti et Abdou Diallo ont retrouvé l’entraînement collectif et sont aptes pour affronter l’Olympique de Marseille, lors du très important classique.

Ander Herrera et Keylor Navas, incertains

Victime d’un problème musculaire à la cuisse, Ander Herrera a également fait son retour au centre d’entraînement du PSG. Toutefois, le milieu de terrain espagnol « s’est entrainé à part ». Victime d’une contusion thoracique, le 22 janvier, puis d’un blessure aux adducteurs, à l'entraînement, mardi dernier, à la veille du match contre le Nîmes Olympique, Keylor Navas devrait être ménager lors du match contre l’OM, dans la Cité phocéenne. Cela, en prévision du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, le 16 février au Camp Nou. D’après les informations du quotidien sportif, le gardien de but N°1 n’a « rien de dramatique, mais une petite lésion (de grade 1) ».













Par ALEXIS