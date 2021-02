Transfert PSG : Leonardo veut faire très mal au FC Barcelone

Publié le 06 février 2021 à 16:30

Le PSG s'approche à grands pas de son importante échéance en Ligue des champions, face au FC Barcelone le 16 février prochain. Mais Leonardo et le Qatar ne veulent pas faire mal au Barça que sur le terrain. Le marché des transferts et le mercato estival vont être l'occasion pour le Paris Saint-Germain de se venger des vues des Catalans sur plusieurs de ses joueurs ces dernières années. En effet, les champions de France comptent bien piller le Barça cet été.

Mercato : le Barça terrorisé par le PSG

Les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG et les appels du pied de Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes commencent à sérieusement inquiéter le FC Barcelone. Les déclarations de Leonardo, expliquant que le Paris SG est "assis à la table", ou va s'y asseoir, des négociations pour faire venir l'Argentin à l'issue de la saison, ont fâché tout rouge les Catalans. Joan Laporta, ainsi président du club blaugrana et candidat, s'est emporté dans les colonnes de L'Equipe. "Je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. Je ne sais pas si cette réaction est instinctive ou si c'est une erreur de communication. Pour ma part, j'ai toujours respecté les autres clubs. Je ne sais pas s'ils peuvent le recruter. Peut-être que oui s'ils continuent à passer outre les normes du fair-play financier. D'après ce que je sais, ils ont eu des pertes importantes l'an dernier. Je serais curieux de savoir s'ils vont faire fi des règles du fair-play financier pour le recruter. Si ça arrive, j'espère que l'UEFA et la FIFA réagiront avec fermeté et que le Tribunal Arbitral du Sport ne tremblera pas au moment de rendre son verdict."

Jordi Alba dans le viseur de Leonardo

Joan Laporta semble avoir oublié le forcing du Barça pour faire revenir Neymar ou s'emparer de Marco Verratti. Ce que le PSG, notamment la direction qatarienne, n'a pas oublié. Ainsi, le Paris SG veut véritablement tout faire pour écraser les Catalans aussi bien sportivement, à l'occasion de leur confrontation en Ligue des champions, que sur le marché des transferts. En effet, outre Lionel Messi, le PSG aurait également des vues sur le latéral espagnol, Jordi Alba. Selon le quotidien sportif Marca, Leonardo aurait bien l'international de 31 ans dans le viseur et compterait sur les difficultés financières du FC Barcelone pour attirer Alba.

Estimé à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le champion d'Europe 2012 est sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais le Barça n'a pas l'air de sentir la menace et reste focalisé sur Lionel Messi, comme en témoignent les récents propos de l'entraîneur Ronald Koeman. "Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux. On peut se tromper en disant ce genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux." Le PSG a l'air bien décidé à dépouiller le Barça sur tous les plans !













Par Matthieu