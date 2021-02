LOSC : Sven Botman impressionné par le Parisien Kylian Mbappé

Publié le 06 février 2021 à 18:30

Le LOSC tient la dragée haute au PSG cette saison, en maintenant son impressionnante dynamique en tête de la Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier sont leaders avec trois points d'avance sur les hommes de Mauricio Pochettino et ne comptent pas baisser le pied, même si l'objectif premier n'est - encore - pas le titre. Auteur d'une excellente première partie de saison, le défenseur central Sven Botman est, lui, sous le charme de Kylian Mbappé.

Affronter Mbappé, pas une sinécure pour Botman

Arrivé au mercato d'été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman impressionne par ses performances et sa maturité, à seulement 21 ans. Le Néerlandais est l'une des grandes satisfactions de l'année, aussi bien au LOSC qu'en Ligue 1. Véritable roc de la défense de Christophe Galtier, Sven Botman apprécie la Ligue 1 et ses différents profils d'attaquants qu'il affronte. Et celui qui se démarque, c'est le joueur du PSG, Kylian Mbappé. "On ne voit pas de joueurs comme ça aux Pays-Bas, alors j’aime ça. Je veux affronter le plus grand nombre possible de types d’attaquants différents, afin de devenir moi-même de plus en plus complet. Je peux vous assurer qu’il ne se contente pas de regarder rapidement à la télévision ! Il vous surprend sur le terrain, parce que ce n’est vraiment pas normal. Je pense qu’il n’y a personne d’aussi rapide que lui en ce moment. Avec lui, il y a toujours une très bonne chance de marquer un but s’il peut vous dépasser à toute vitesse. Je ne suis pas lent moi-même, mais je n’ai jamais connu autant de vitesse", a révélé le Néerlandais à Voetbalzone.

Le titre pour le LOSC ? Pas l'objectif premier

Si le LOSC est leader de Ligue 1, Sven Botman sait qu'il sera difficile de faire la nique au Paris SG toute la saison. "Je crois que personne ne pensait à l’avance que nous pourrions suivre le PSG. Mais pour l’instant, les choses se passent bien. En même temps, nous devons nous rendre compte que le PSG est en tête dans pratiquement tous les matches, nous devrons donc forcer les choses par nous-mêmes si nous voulons continuer à le défier. Ce n’est pas facile, mais nous savons aussi que la qualification pour la Ligue des champions – notre premier objectif – se rapproche à chaque match." Le titre de champion de France reste encore illusoire du côté du Lille OSC, mais en maintenant ce niveau de performance, les hommes de Christophe Galtier, toujours engagés en Ligue Europa, pourraient réaliser un véritable exploit cette saison.













Par Matthieu