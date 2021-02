PSG, Man United Mercato : Ça se complique pour la piste Pogba

Publié le 07 février 2021 à 06:30

Souvent cité parmi les prétendants de Paul Pogba, le PSG ne devrait pas recruter le milieu mancunien cet été. Ole Gunnar Solskjaer a envoyé un message à la concurrence au sujet de l’avenir du numéro 6 des Reds Devils.

Ole Gunnar Solskjaer ferme la porte pour Paul Pogba

De longs mois durant, l’avenir de Paul Pogba a alimenté les rumeurs du mercato. La sortie de son agent en décembre avait davantage nourrit les spéculations au sujet de l’avenir du milieu tricolore. Mino Raiola indiquait que son poulain était malheureux à Manchester United et ouvrait la porte à son départ. Comme il est de coutume, le nom de l’ancien Bianconero a été associé au Paris Saint-Germain et même au Real Madrid. Deux mois plus tard, la donne semble avoir changé pour Ole Gunnar Solskjaer. L’entraîneur des Reds Devils compte conserver le champion du monde. « Nous avons un bon dialogue ouvert avec Paul, donc ce dont nous parlons et comment nous voyons cette situation reste entre nous. Je suis juste heureux qu’il soit concentré et qu'il joue vraiment bien. Il est heureux lui aussi et c’est important », a confié le technicien norvégien.

Un retour en grâce et une nouvelle inquiétude pour La Pioche

Retourné à Manchester United en 2016, Paul Pogba est lié aux Reds Devils jusqu’en 2022. La saison dernière, le milieu de 27 ans a été freiné par les blessures au point d’être relégué par Bruno Fernandes. De retour à son meilleur niveau, il n’est pas étranger à l’état de forme du pensionnaire d’Old Trafford en championnat. Seulement, La Pioche pourrait de nouveau connaître un coup d’arrêt. Samedi contre Everton (3-3), il a dû laisser ses coéquipiers prématurément. Touché à la cuisse, il a été remplacé par Fred. En Angleterre, on craint une absence de plusieurs semaines pour le numéro 6 des Reds Devils.













Par Ange A.