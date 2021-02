LOSC Mercato : Les raisons de la signature de Jonathan David

Publié le 07 février 2021 à 08:30

Courtisé par certaines pointures européennes l’été dernier, Jonathan David a fait le choix de rejoindre le LOSC. Interrogé par L’Équipe, l’attaquant canadien est revenu sur son choix de signer à Lille.

Jonathan David révèle pourquoi il a choisi le LOSC

Après la vente record de Victor Osimhen et le départ de Loïc Rémy, le Lille OSC a recruté Jonathan David et Burak Yilmaz. La direction du LOSC a notamment claqué 27 millions d’euros (hors bonus) pour s’attacher les services de l’attaquant canadien. Ce dernier était notamment convoité par d’autres écuries européennes, dont le Borussia Mönchengladbach. Mais l’ancien de La Gantoise avait déjà donné sa parole à Lille dont les énormes sacrifices ne l’ont pas laissé indifférent. « Son projet m’a plu. Celui d’une équipe très jeune, avec beaucoup d’ambition, la Coupe d’Europe. J’allais jouer, continuer à progresser dans un environnement francophone censé favoriser mon intégration […] Ça été tendu entre les deux clubs. Mais ma décision était déjà prise. J’ai vu comment le président se battait pour me recruter », a expliqué le joueur de 21 ans.

Des débuts compliqués avec Lille

Recrue la plus chère de l’histoire du LOSC, Jonathan David peine pour le moment à justifier le montant investi sur lui. L’international canadien (12 sélections/11 buts) n’a inscrit que 5 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matchs avec Lille. Il est encore loin de ses standards. Il a terminé le dernier exercice avec 23 buts et 10 passes décisives en 40 apparitions. Pour rappel, il est lié au club nordiste jusqu’en 2025. Il dispose encore de temps pour améliorer ses statistiques avec les Dogues.













Par Ange A.