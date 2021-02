OM Mercato : Sampaoli prochain coach, ça sent plutôt bon !

Publié le 07 février 2021 à 12:30

À la recherche d'un successeur à André Villas-Boas, démissionnaire en début de semaine et mis à pied par l'OM dans la foulée, Pablo Longoria aurait bel et bien jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli. L'Argentin, actuellement en poste dans le club brésilien de l'Atlético Mineiro, semble coller parfaitement à la mentalité du club olympien. Celle populaire que craignent de perdre les supporters et non la culture bafoué par l'actuelle direction.

Mercato : Jorge Sampaoli est bien la priorité de l'OM

Après le départ surprise d'André Villas-Boas, l'OM a dû activer un peu plus tôt ses pistes pour le poste d'entraîneur. Comme à son habitude, Pablo Longoria a sondé de nombreux coaches, tels que Maurizio Sarri, Lucien Favre, Rafael Benitez ou encore Claude Puel. Mais l'Olympique de Marseille semble vraiment vouloir opter pour Jorge Sampaoli. L'Argentin finit sa saison dans quelques semaines avec l'Atlético Mineiro et pourrait bien débarquer à Marseille dans la foulée. "Aujourd’hui, il y a un premier choix pour le banc de touche de l'OM... C’est Jorge Sampaoli, a affirmé Simone Rovera, journaliste pour la chaîne Téléfoot. L'OM étudie sérieusement comment faire venir le coach argentin. C’est la piste la plus chaude et la plus concrète. Les prochains jours seront décisifs." La journée de lundi pourrait être celle où tout va se jouer.

L'Argentin colle parfaitement à l'Olympique de Marseille

Et on comprend pourquoi l'Olympique de Marseille se penche sur le profil de l'ancien sélectionneur de l'Argentine durant la Coupe du monde 2018. Dans des propos tenus en 2016, Jorge Sampaoli affichait son amour pour un club comme l'OM. "C'est le genre de club qui me plaît. Des clubs comme Marseille ou Galatasaray, qui ont ce soutien, cette clameur populaire et qui font que si tu gagnes quelque chose, la ville explose. Ce serait extraordinaire de pouvoir apporter la joie qu'elles méritent à ces villes, en retour à ce qu'elles donnent au football. L'idée serait aussi de donner un style qui convienne à ce soutien populaire, comme l'a fait Marcelo Bielsa : il faut que le spectacle reste incrusté dans la rétine de chaque citoyen de cette ville, que ce qui normalement n'arrive pas, arrive. L'idée, c'est de changer l'histoire de l'endroit où tu vas, rien de moins. Si tu ne vas pas quelque part avec cette envie, faire ce métier a peu d'intérêt." La culture populaire, Bielsa, un style de jeu enthousiasmant... De quoi faire rêver les supporters de Marseille, qui affronte le PSG, ce dimanche soir (21h) pour la 24e journée de Ligue 1.













Par Matthieu