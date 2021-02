PSG Mercato : Les raisons qui ont poussé Neymar à prolonger

Publié le 07 février 2021 à 17:00

La prolongation de Neymar au PSG semble bien engagé. Un média brésilien, confirmé par des sources françaises, a annoncé que le numéro 10 du Paris Saint-Germain allait signer un nouveau bail de quatre saisons avec les champions de France. Récemment, l'ailier capitaine de la Seleçao a déclaré son amour de Paris et son envie de continuer l'aventure avec le club au sein duquel il est arrivé en 2017. Et plusieurs raisons ont poussé le joueur à prendre cette décision, notamment des promesses quant au mercato.

Neymar devrait prolonger au PSG pour quatre saisons

L'information était pressentie et elle est tombée en début de semaine. Neymar devrait bel et bien prolonger son contrat, qui prenait initialement fin en juin 2022, pour quatre saisons supplémentaires. Ces derniers jours, les déclarations allaient déjà dans le sens d'une prolongation. Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin du PSG, avait lâché que son maître à jouer était "très content d'être à Paris", ajoutant que ce serait "un signal très important pour le futur s'il restait". Au Daily Mail, Neymar a confirmé cette envie : "Je ne suis pas motivé par la défaite. Je suis galvanisé par les victoires que j’ai déjà acquises dans ma vie et ma carrière. Je sais ce que c'est de remporter la Ligue des champions et je suis sûr que j’atteindrai une nouvelle fois la finale avec le PSG. (…). Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Brésil."

À l'antenne de TF1, Neymar avait même été plus précieux sur son bien-être au PSG et ses ambitions pour le futur. "Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian Mbappé va rester aussi. (...) Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris. On veut que le PSG soit une grande équipe et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important."

Mercato : deux arrivées promises à Neymar ?

Mais Leonardo et les dirigeants du PSG auraient réussi aussi à convaincre Neymar par le biais du mercato. En promettant à la star du club une équipe compétitive lui permettant d'atteindre ses objectifs en Coupe d'Europe, le Paris SG a fait une grosse partie du boulot. Deux noms auraient été cochés par la direction, selon le média espagnol Don Balon, en vue du marché des transferts d'été 2021. Le polyvalent David Alaba serait une priorité de Leonardo. Milieu ou défenseur au Bayern Munich, l'Autrichien de 28 ans ne prolongera pas en Bundesliga la saison prochaine. Le Real Madrid et Manchester City sont sur les rangs, mais le PSG tiendrait vraiment à recruter cet homme à tout faire qui plaisait tant à Thomas Tuchel.

Dans le même ordre d'idée, le venue de Gianluigi Donnarumma serait également dans les tuyaux. Le gardien italien de l'AC Milan est en fin de contrat à l'issue de la saison et n'a toujours pas prolongé chez les Lombards. Lui aussi cible de longue date de Leonardo, il aurait été validé, comme David Alaba, par Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin est très intéressé par ces deux arrivées, bien qu'il considère le recrutement de Lionel Messi, libre de son contrat avec le FC Barcelone en juin, comme un dossier à ne manquer sous aucun prétexte. Toutes ces arrivées pourraient convaincre, en plus de Neymar, Kylian Mbappé, dont le coeur balance entre Paris, le Real Madrid et Liverpool.













