FC Nantes : Raymond Domenech passe aux aveux après Lille

Publié le 08 février 2021 à 01:30

Rien ne va plus pour le FC Nantes en championnat. Dimanche, les Canaris ont été battus à domicile par le Lille OSC. Raymond Domenech a dressé un terrible constat après la rencontre.

Jonathan David enfonce le FC Nantes dans la crise

Raymond Domenech n’a toujours pas signé de victoire avec le FC Nantes. Dimanche, le FCN a été dominé (0-2) à La Beaujoire par le Lille OSC. Un doublé de Jonathan David (9e, 83e) a permis au LOSC de dominer les locaux. Suite à ce nouveau revers, le club des Bords de l’Erdre étend sa série à 15 matchs sans victoire en championnat. Le dernier succès des Jaune et vert remonte au 8 novembre contre le promu Lorient, actuel 17e. Battus par les Dogues, les Canaris pointent désormais à la 18e place de Ligue 1. Ils comptent trois points de retard sur les Merlus et disposent de quatre unités d’avance sur le Dijon FCO (19e). Côté lillois, ce succès permet aux hommes de Christophe Galtier de reprendre leur fauteuil de leader du championnat. Lille dispose d’une avance de quatre points sur Lyon (2e).

Raymond Domenech tire la sonnette d’alarme après Lille

Après cette nouvelle défaite de Nantes, Raymond Domenech a livré son constat. Le coach des Canaris déplore les carences de son équipe et en a profité pour tirer la sonnette d’alarme. « Il reste 14 matchs, il faut prendre des points, c’est évident. On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique », a admis l’ancien sélectionneur des Bleus. Pour le technicien de 69 ans, il est toujours possible de sortir le club des bords de l’Erdre de cette mauvaise passe. « Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu, de poser des problèmes à l’adversaire. Se tenir solide derrière et espérer marquer en contre, ça ne marchera pas », a-t-il poursuivi.













Par Ange A.