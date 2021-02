Ex-OL : Tanguy Ndombele parle de son parcours avec Tottenham

Publié le 08 février 2021 à 18:00

Joueur hyper talentueux mais tellement inconstant à l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele avait décidé à l'été 2019 de rallier Londres pour rejoindre Tottenham. Après des débuts prometteurs sous Pochettino, l'ancien amiénois a eu plus de mal avec Mourinho avant de mettre tout le monde d'accord cette saison.

Ndombele a eu beaucoup de mal suite à l'éviction de Pochettino

Cela avait tout du succès et cela aura mis du temps à se mettre en route. Etincelant pendant deux saisons avec l'OL, Tanguy Ndombele cède aux appels de phare de Mauricio Pochettino et de Tottenham. Acheté pour 60 millions d'euros, le natif de Longjumeau réalise des premières performances encourageantes et dispose de la confiance du technicien argentin. Mais voilà, la mise à pied de ce dernier et la nomination de José Mourinho viennent changer la donne et le milieu de 24 ans est alors mis de côté par le manager lusitanien. Une période compliquée dont a su sortir l'ancien Amiènois come il l'a expliqué au Telegraph : " Ça dépend de la manière dont vous prenez le message. Bien entendu, l’entraîneur peut être assez dur avec vous parfois mais je crois que c’est compréhensible. Mais il est important de prendre en compte ce message et d’essayer de trouver les points positifs et ne pas s’arrêter à sa dureté. Maintenant, je peux dire que les choses vont très bien, la communication est ouverte et nous sommes tous heureux avec ça. "

Il sait ce que Mourinho veut de lui

De retour au premier plan avec Mourinho, qui l'aligne au poste de meneur de jeu, l'international français (six sélections) est devenu un indispensable cette saison et semble enfin avoir compris les consignes de l'exigeant coach portugais : "Ce n'était pas agréable bien sûr, mais ce n'était pas une critique imméritée. Vous pouvez, soit essayer de blâmer les autres pour toute erreur, soit essayer d'en rire ou de le balayer d’un revers de la main, mais vous continuerez toujours à réfléchir correctement à ce qui a été dit et à prendre en compte les critiques. " Une bonne période que Ndombele compte bien prolonger, alors que certains croyaient que la marche était trop haute pour celui qui affirmait récemment pouvoir signer au PSG un jour pour y rejoindre l'un de ses plus grands fans, Mauricio Pochettino.













Par Chemssdine