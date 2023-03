Publié par ALEXIS le 10 mars 2023 à 15:31

Niels Nkounkou et Thomas Monconduit, deux tauliers de l' ASSE, vont devoir faire attention face à Amiens car ils sont sous le coup d’une suspension.

Trois joueurs de l’ ASSE (Gaëtan Charbonnier, Aïmen Moueffek et Boubacar Fall) sont forfaits pour la 27e journée de Ligue 2 contre Amiens. Et pour cause, ils sont blessés et indisponibles. En revanche, l’AS Saint-Etienne n’a aucun joueur suspendu pour cette confrontation avec le club picard à Geoffroy-Guichard.

Mais Niels Nkounkou et Thomas Monconduit devront faire attention face aux Amiénois, samedi à 19h. Déjà avertis à deux reprises, ils sont en sursis. Le premier sera suspendu s’il écope d’un carton jaune lors des 4 prochains matchs de l’ ASSE. Quant au deuxième, il dispose encore d’une marge de 7 matchs, mais au moindre avertissement il sera suspendu.

Tauliers de l’équipe de Laurent Batlles, Niels Nkounkou et Thomas Monconduit ne joueront évidemment pas en se retenant. Malgré la menace de suspension, le piston gauche et le milieu défensif seront engagés dans les duels vu leur poste. De plus, l’ ASSE veut poursuivre sa série d’invincibilité et n’est pas enclin à se relâcher.

ASSE : Laurent Batlles a besoin de son équipe au complet

L' ASSE sont sur une série de 4 victoires et un match nul. Ils n'ont plus perdu de match depuis leur défaite à Bastia (2-0), le 31 janvier, lors de la 21e journée. Leur objectif est de remonter au classement et s'éloigner des quatre dernières places de relégation en National. Pour rappel, l' ASSE a été longtemps la lanterne rouge de la Ligue 2, avant de sortir de cette zone en 2023. Mais l'équipe stéphanoise n'est toujours pas assurée du maintien, elle doit encore glaner des points.

Laurent Batlles a donc besoin de son équipe au grand complet, dans la dernière ligne droite de la course pour le maintien. À noter que Gaëtan Charbonnier (3 buts et une passe décisive en 7 matches) a été opéré du genou et sa saison est terminée.