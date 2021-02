FC Nantes : Domenech, déjà le pire entraîneur du club ?

Publié le 08 février 2021 à 18:30

Le FC Nantes s'est une nouvelle fois incliné ce week-end en Ligue 1, défait (0-2) à domicile face au leader, le LOSC. Raymond Domenech enchaîne un septième match sans victoire sur le banc des Canaris depuis sa nomination à la place de Christian Gourcuff en tant que nouvel entraîneur, au début de l'hiver. Le coach ne semble pas trouver la solution alors que les Jaune et Vert glissent inexorablement vers le bas du classement du championnat de France. Désormais 18e et barragiste, Nantes doit vite réagir, mais le bilan de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France fait peur.

Le FC Nantes n'a pas su résister au LOSC

Voilà 13 matches que le FC Nantes n'a plus gagné en Ligue 1. C'est la plus mauvaise série de l'histoire du club dans l'élite, mais ce n'est pas le seul record battu cette saison au sein de la Maison Jaune. Raymond Domenech est devenu le premier entraîneur des Canaris à ne gagner aucun de ses cinq premiers matches et le Français de 69 ans vient de placer la barre encore plus haut. Avec sa défaite contre Lille OSC, dimanche à la Beaujoire, Domenech enregistre un septième match sans succès. Une rechute dans le jeu, après un match nul intéressant au stade Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Etienne (1-1). L'ancien patron des Bleus pendant les Coupes du monde 2006 et 2010 reste serein : "Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu et des problèmes à l’adversaire. C’est la base, sinon on n’y arrivera pas. Rester derrière en espérant marquer sur un contre, ça ne marche pas longtemps." Contre le LOSC, son équipe a fait une première période catastrophique et a encaissé, selon le coach nantais, des buts sur "des erreurs grossières, presque grotesques" et a été punie à deux reprises par l'attaquant canadien Jonathan David en début et fin de match.

À la mi-temps de ce match, Raymond Domenech a pris une décision étonnante. Il a laissé son équipe seule, dans le vestiaire. Les joueurs ont discuté entre eux. "Je suis sorti, ils ont discuté rentre eux. Il y a eu un mieux", a constaté l'entraîneur des Jaune et Vert. Et ce n'est pas vraiment rassurant. Car si le latéral Sébastien Corchia et ses partenaires ont réalisé une seconde période de meilleure qualité face aux Lillois de Christophe Galtier, qui devancent toujours le PSG et l'OL en tête du classement, ils n'ont pas eu besoin de leur entraîneur pour le faire, dont l'attitude sur le banc de touche a longtemps été apathique, sous les regards du président Waldemar Kita et de l'agent Mogi Bayat qui tire les ficelles du mercato nantais depuis plusieurs saisons maintenant, sorte de directeur sportif de l'ombre de l'écurie nantaise.

Raymond Domenech, un bilan famélique

L'effet Domenech au FC Nantes s'est plutôt traduit négativement. Ouest-France constate que le bilan de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais au début des années 1990 est famélique. Raymond Domenech est à un rythme de 0,57 point pris par match. L'ancien consultant de La Chaine L'Equipe fait pire que Christian Gourcuff, Miguel Cardoso (0,75) ou encore René Girard (1 point par match en 2016), Claudio Ranieri ou Sergio Conceição. De quoi le placer parmi les pires entraîneurs du FC Nantes version Waldemar Kita. Selon le quotidien régional, Raymond Domenech est déjà sur la sellette et pourrait ne pas finir la saison, alors qu'il n'est venu que pour six mois. Les matches des 25e et 26e journées de Ligue 1, contre Angers SCO et l'Olympique de Marseille, devraient déjà être déterminantes pour l'avenir nantais du Lyonnais. Entre temps, les Nantais pourraient se donner un peu d'air en Coupe de France, contre le RC Lens.

Et le nom de son remplaçant commence déjà à fuiter. Lors de la manifestation des supporters nantais, dimanche, contre ce qu'ils appellent "le FC Kita", la rumeur Bruno Génésio est revenue sur le devant de la scène. L'ancien entraîneur de l'OL, parti à Shanghai, est de retour en France et se serait entretenu avec la direction du FCN fin janvier, continue Ouest-France. Une arrivée pour la saison prochaine, au mercato estivale, était semble-t-il envisagée, mais Bruno Génésio pourrait débarquer plus tôt si Raymond Domenech et le FC Nantes continuent sur ce rythme qui les mènent droit vers la relégation en Ligue 2. La situation est critique chez les Canaris : les fans nantais, ceux peuplant la tribune Loire, les Ultras de la Brigade Loire en tête, ne cessent de dénoncer la gestion faite de leur club historique par la famille Kita, dont Waldemar est dans le viseur de la justice pour des présomptions de fraude fiscale, entraînant des perquisitions notamment à La Jonelière, le centre d'entraînement du club des bords de l'Erdre. Le centre de formation est lui laissé pour compte et le grand club qu'était le FCN tombe toujours un peu plus dans le ridicule.













Par Matthieu