Barça : Un coup dur avant le match contre le PSG en C1

Publié le 08 février 2021 à 20:00

A un peu plus d'une semaine de la rencontre qui l'opposera au PSG en Ligue des Champions, le Barça connait un nouveau coup dur. Alors que Koeman doit déjà composer avec l'absence de Gerard Piqué, il devra se passer également de celle de Ronald Araujo, blessé ce dimanche à Séville contre le Betis.

Le Barça déjà sans Piqué

Depuis Novembre, Ronald Koeman doit se passer de Gerard Piqué. Le défenseur blessé sérieusement au genou droit lors du match contre l'Atlético Madrid, n'a plus foulé les pelouses depuis. Alors que sa blessure est en bonne voie de guérison, l'entraîneur et le staff ne veulent pas précipiter le retour du joueur. Il reste peu probable de le voir revenir pour la réception en Champions League du Paris Saint-Germain, le 16 février au Camp Nou, pour le match en huitièmes de finale aller. Piqué pourrait toutefois figurer dans le groupe, mais dans un tel match et connaissant l'intensité des rencontres de Champions League, son retour précipité pourrait être trop risqué et il serait de toute manière en manque de rythme pour disputer la rencontre. Ronald Koeman s'est déjà fait une raison. Il devra trouver d'autres solutions face au PSG. Une mauvaise nouvelle pour le club catalan, à laquelle s'était ajoutée l'absence de Sergi Roberto, touché à la cuisse droite et officiellement forfait pour le match aller contre Paris. Restera à voir quels joueurs Koeman pourra récupérer pour le match retour.

Araujo forfait et Umtiti incertain

Le week-end était couronné de succès pour le FC Barcelone, mais les Blaugrana y ont laissé quelques plumes. Après les victoires contre l'Athletic Bilbao et Grenade, le Barça a enchainé et remporté son match dimanche, contre le Betis (3-2). Barcelone reprend donc sa deuxième place au classement de Liga, devant le Real Madrid à la différence de buts. Une victoire importante des Catalans, gâchée par une mauvaise nouvelle avec la sortie de Ronald Araujo sur blessure en début de match. Le défenseur de 21 ans désigné comme le remplaçant de Gerard Piqué souffre d’une entorse de la cheville gauche. Après les examens réalisés ce lundi, le verdict est tombé : le joueur uruguayen sera absent pour une durée d'un mois. Samuel Umtiti incertain lui aussi et pas tout à fait bien revenu pourrait rester sur le banc. Le Français a encore du mal à enchainer les matches. Un casse tête en défense pour Koeman, qui pourrait partir sur une défense expérimentale en associant Clément Lenglet à Frenkie De Jong.

Il reste à voir si un tel système tiendrait la route face à la force offensive d'un PSG mené par Neymar et Mbappé. Les partenaires du génie argentin, Lionel Messi et le champion du monde Antoine Griezmann, seront en tout cas bien forcés de composer avec ces absences. Le club de Catalogne doit renouer avec le succès en Champions League après son élimination la saison dernière et une défaite humiliante face au Bayern. Un huitième de finale qui va s'annoncer intense des deux côtés, mais avec quelques absences notables du côté de l'équipe de Barcelone par rapport à la dernière confrontation entre les deux équipes, avec le départ de Luis Suarez et l'absence de Sergi Roberto. Deux joueurs qui ont martyrisé les Parisiens lors de l'édition 2016-2017 de la compétition.













Par Hind