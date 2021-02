Transfert OM : Les bonus de Morgan Sanson, une aubaine

Publié le 09 février 2021 à 14:15

Pablo Longoria a réalisé de jolis coups sur le marché des transferts en janvier. Parmi eux, la vente de Morgan Sanson à Aston Villa. Un transfert qui peut rapporter une belle somme à l'OM avec l'activation des bonus prévus.

L'OM a bien géré son mercato

Le Head of football de l'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel durant le mercato hivernal. Le club qui est durement touché par la crise économique que connaissent tous les clubs de football, devait impérativement dégraisser tout en se renforçant à certains postes. Pablo Longoria a réussi son pari en recrutant à des postes clé. En défense avec le prêt du défenseur espagnol Pol Liorola au poste de latéral droit, dans le secteur offensif, une recrue de taille, avec le transfert de Arkadiusz Milik. Signant ainsi le grand attaquant attendu depuis plusieurs saisons par l'OM. Mais c'est dans le secteur des départs que le directeur sportif marseillais a réalisé des bons coups. D'abord avec le prêt de Strootman au Genoa. Un transfert qui pourrait devenir définitif cet été, selon les confidences du directeur sportif du club italien, Francesco Marroccu, à L'Equipe. Le dirigeant étant déjà très satisfait du rendement du néerlandais. L'opération Strootman a permis à l'OM de se décharger d'une partie du salaire important du joueur. Longoria ne s'est pas arrêté là, il a également trouvé une solution pour Nemanja Radonjic, prêté avec option d'achat au Hertha BSC jusqu'à la fin de la saison. Avec la vente de Morgan Sanson à Aston Villa, le milieu de terrain marseillais s'est retrouvé dépouillé, mais là aussi le head of football a trouvé la parade, en signant le transfert d'Olivier Ntcham. L'arrivée du joueur du Celtic Glasgow - pas vraiment une pépite convoitée - a cependant provoqué des remous au club, poussant l'entraîneur portugais André Villas-Boas à démissionner dans la foulée.

Morgan Sanson peut encore rapporter gros

Après trois ans au club, Morgan Sanson déjà pressenti comme partant la saison dernière, s'est envolé pour rejoindre Aston Villa en Premier League. Transféré pour un montant de 15 millions d'euros, le milieu de terrain pourrait encore rapporter une jolie somme à l'OM. Dans son édition de mardi, France Football a révélé les dessous du transfert. le club de Brimingham a déjà payé au club olympien 11 millions d'euros et devrait s'acquitter des 4 millions restant d'ici l'été. A cela s'ajouterait un nombre de bonus divers en fonction des prestations du joueur et des résultats du club dans le championnat anglais. Le montant total devrait atteindre les 3 millions d'euros. Les dirigeants phocéens pourraient donc toucher au total la somme rondelette de 18M€ sur le transfert de Sanson. De quoi réjouir Jacques-HenriEyraud, qui peut remercier son directeur sportif pour la belle affaire. Restera à savoir si ce mercato contribuera à sauver la saison de l'OM sur le terrain. Le club n'est toujours pas sorti de la crise de résultats et a encore essuyé une défaite ce dimanche, dans le match contre le PSG. La victoire parisienne était attendue, mais les Marseillais ne semblent pas encore capables de réagir sur la pelouse. L'attente du remplaçant d'AVB se prolonge alors que les dirigeants marseillais pistent l'argentin, Jorge Sampaoli. Encore beaucoup de dossier à gérer pour Pablo Longoria, qui devra s'atteler aussi à la tâche des prolongations, celle de Thauvin en priorité.













Par Hind