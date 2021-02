Bordeaux Mercato : Un gros coup tenté par Hatem Ben Arfa

Publié le 09 février 2021 à 16:45

C’est un gros coup que vient de tenter l’avant centre des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa (34 ans) en plein milieu du championnat de Ligue 1.

Bordeaux : Ben Arfa espérait Niang en renfort

L’attaquant du FC Bordeaux, Hatem Ben Arfa a manifesté le désir de voir l’international sénégalais M’Baye Niang évoluer à ses côtés. Certainement séduit par le style de jeu du joueur sénégalais de 26 ans, Hatem Ben Arfa avait tenté de convaincre ce dernier à le rejoindre au FC Bordeaux. Pourtant, l'attaquant international sénégalais n'avait pas beaucoup brillé cette saison en Ligue 1 avec le Stade Rennais. Sur l'ensemble des 24 journées du championnat français, M'Baye Niang n'a disputé que 9 matchs avec un but à son actif. Reste à savoir pourquoi l'attaquant, qui avait été annoncé au Genoa en Italie, était tant courtisé par Hartem Ben Arfa.

Le coup manqué d’Hartem Ben Arfa

Alors qu’il avait affirmé qu’il ne bougerait pas du Stade Rennais en plein championnat, M’Baye Niang a été finalement prêté à Al Ahli SC, un club d’Arabie Saoudite, sans option d'achat. Une grosse surprise pour l’attaquant du FC Bordeaux, Hartem Ben Arfa. Le voeu de voir M'Baye Niang jouer au Girondins de Bordeaux ne sera donc pas possible pour Ben Arfa. Prêté au club saoudien Al Ahli SC, pour six mois, le N°11 du SRFC va finir la saison en Arabie Saoudite et non aux côtés d'Hartem Ben Arfa.

Classé 10e du championnat de Ligue 1, après 24 journées, le FCGB compte 32 points. Les Girondins reçoivent Toulouse FC, mercredi à 14 heures 45, en Coupe de France. Le dimanche 14 février 2021, ils affronteront l'Olympique de Marseille (OM) à 21 heures pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une victoire face à l'OM permettrait aux Bordelais de rester dans la première moitié du tableau.













Par Hervé