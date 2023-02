AJ Auxerre : Christophe Pélissier vole au secours d'un attaquant

Publié par Jules le 06 février 2023 à 17:20

Alors que l'AJ Auxerre est avant-dernière de Ligue 1, la situation devient de plus en plus compliquée à l'AJA depuis déjà plusieurs semaines.

Les choses se tendent de plus en plus à l'AJ Auxerre. Alors que le club icaunais vient d'enchaîner un 9e match sans la moindre victoire, les supporters de l'AJA commencent à se tendre envers les joueurs de Christophe Pélissier, qui ne parviennent pas à trouver la solution pour redresser la barre. Malgré un match nul arraché contre le Stade de Reims (0-0) ce week-end, cela n'a pas suffi à satisfaire le public, ce qui tend à rendre la situation de plus en plus délicate au sein de l'AJ Auxerre.

Une situation très délicate donc pour Auxerre qui n'empêche pas l'entraîneur du club de rester positif et de voir plus loin que cette série très compliquée pour l'AJA. "Il ne faut pas minimiser ce point ! Après une telle série négative, le fait de réussir ce type de prestation dans l’engagement et l’attitude me laisse beaucoup d’espoir, affirme Christophe Pélissier. Je suis persuadé qu’avec un peu plus de confiance, les qualités qu’on possède vont nous permettre de gagner des matchs."

AJ Auxerre : Les supporters de l'AJA s'en prennent à M’Baye Niang

Arrivé cet été à l'AJ Auxerre, M'Baye Niang a inscrit 3 buts depuis le début de la saison. Un bilan très faible pour un attaquant de pointe, d'autant qu'il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 28 décembre 2022 et la défaite à domicile contre l'AS Monaco (2-3). Un manque de performance qui commence à agacer certains supporters de l'AJA qui se sont chargés de le faire savoir dans les tribunes.

De son côté, Christophe Pélissier a pris la défense de l'attaquant de l'AJ Auxerre, tout en appelant les supporters à soutenir les joueurs plutôt que de les siffler. "J’ai été déçu qu’une frange du public siffle M’Baye Niang lorsqu’il est entré. Ce n’est pas ainsi qu’on va redonner confiance aux joueurs."