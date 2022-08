Bordeaux Mercato : Nouveau coup de théâtre pour un buteur du FCGB

Publié par Ange A. le 13 août 2022 à 17:39







Bordeaux Mercato : M’Baye Niang devrait quitter le FCGB cet été. Mais la prochaine destination du Sénégalais reste un grand mystère.

Bordeaux Mercato : M’Baye Niang vers un retour en Ligue 1 ?

Juste un an après son arrivée du Stade Rennais, M’Baye Niang est déjà sur le départ chez les Girondins de Bordeaux. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 23 matchs la saison dernière, l’avant-centre de 27 ans ne manque pas de prétendants cet été. Ces dernières heures, un intérêt de l’AC Ajaccio pour Niang avait été révélé. Annoncé proche du club corse, l’international sénégalais pourrait plutôt rejoindre un autre promu. L’Équipe dévoile en effet que l’AJ Auxerre serait en pole dans ce dossier. Un accord de deux ans serait déjà conclu entre l’AJA et l’attaquant du FCGB. Mais la source reste prudente quant à l’avenir de Niang.

Nouveau revirement en vue dans le dossier Niang ?

Le quotidien sportif assure que l’attaquant des Girondins de Bordeaux aurait encore demandé un temps de réflexion. De quoi doucher l’enthousiasme autour de la signature de M’Baye Niang au club yonnais. Le mystère entoure d’autant plus l’avenir du buteur international (15 sélections/4 buts) qu’il disposerait également d’une offre des Suisses du FC Sion. Le club suisse aurait déjà transmis une offre alléchante d’un point de vue financier à Niang. Outre ces prétendants, l’attaquant disposerait également d’une touche en Turquie.

Reste maintenant à savoir où il posera ses valises cet été. Le FCGB ne compte pas s’opposer à son départ, surtout que le club au scapulaire a besoin de liquidités pour sortir des mailles de la DNGC. La valeur de Niang, dont le contrat expire dans un an, est estimée à 4 millions d’euros sur Transfermarkt. Outre leur numéro 10, les Girondins vont aussi céder Hwang Ui-Jo cet été. Le buteur sud-coréen, aussi sous contrat jusqu’en 2023, dispose aussi de prétendants en Ligue 1 et en Premier League.