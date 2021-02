OM : Olivier Ntcham vide son sac sur le club et Villas-Boas !

Publié le 09 février 2021 à 15:45

Recruté en toute fin de mercato pour remplacer un Morgan Sanson parti à Aston Villa, Olivier Ntcham est arrivé dans un climat délétère et sa venue à provoquer le courroux d'André Villas-Boas, mis à pied à l'issue d'une conférence de presse lunaire au cours de laquelle le technicien lusitanien a dit que Ntcham ne l'intéressait pas. Présenté aujourd'hui à l'OM, l'ancien du Celtic est revenu sur cette polémique et a également parlé de sa vision sur le club phocéen.

Ntcham parle de son amour pour le PSG

Un transfert décidément inattendu. En toute fin de mercato, l'Olympique de Marseille a recruté en prêt Olivier Ntcham pour pallier au départ de Morgan Sanson. Aujourd'hui, le jour de ses 25 ans, le natif de Longjumeau était présenté sous ses nouvelles couleurs et a tenu clairifier certaines choses. La première était sur ses déclarations prononcées il y'a quatre ans, dans lesquelles il avouait être un fan du Paris Saint-Germain : "J'avais dit en 2017 que j'étais fan du PSG, je suis un compétiteur et je suis de Paris donc c'est le club de ma ville. Mais sur le terrain c'est la guerre, sur le terrain on est adversaire (…) Je suis de Paris mais aujourd'hui, il n'y a pas de supporter sur le terrain, c'est la guerre. Après on se connaît. Ils connaissent ma mentalité."

OM : Ntcham lâche ses vérités sur Villas-Boas

Cause involontaire du départ d'André Villas-Boas, Ntcham a profité de cette exposition médiatique pour faire part de son désarroi face à la décision de l'entraîneur portugais, qui avait pourtant validé son profil par le passé : "On m’a rapporté ces paroles car je n'ai pas écouté. Ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs, l’OM me voulait. Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant (...) Son agent voulait travailler avec moi, il voulait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant. " Des déclarations chocs qui confortent la théorie selon laquelle son arrivée n'était qu'un prétexte pour AVB afin de partir de Marseille le plus rapidement possible. En tout cas, nul doute que les fans olympiens ont hâte de voir les premiers pas de l'ancien joueur du Celtic Glasgow, qui ne devraient plus tarder.













Par Chemssdine