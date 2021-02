Stade Rennais : Stéphan sans son homme en forme à Angers

Publié le 09 février 2021 à 16:15

Bonnes ou mauvaises, les séries s'enchaînent pour le Stade Rennais. Les Rouge et Noir restent sur trois matches sans victoire en Ligue 1, contre le LOSC, le FC Lorient et le RC Lens. Deux nuls et une défaite pour un seul petit but marqué. Ce jeudi, les Bretons peuvent se donner un peu d'air avec la parenthèse Coupe de France et un 32e de finale à jouer sur la pelouse d'Angers SCO, au bon souvenir d'une rencontre complètement folle l'année dernière, conclue en prolongation par une victoire des hommes de Julien Stéphan (5-4 ap).

Un retour et une absence de marque pour le Stade Rennais à Angers

Après un bien triste match nul (0-0) sur le terrain du RC Lens, au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la 24e journée du championnat de France, le Stade Rennais FC se déplace une nouvelle fois cette semaine, cette fois au stade Raymond-Kopa, pour y défier Angers SCO en 32e de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre prévue jeudi soir (21h), le SRFC va pouvoir compter sur le retour de son milieu de terrain international, Steven Nzonzi, absent contre les Sang et Or. "Steven a repris l’entraînement collectivement, ça va mieux", a confirmé son entraîneur Julien Stéphan, qui devrait bien convoquer le champion du monde pour le match contre l'équipe de Stéphane Moulin. En revanche, Flavien Tait, l'ancien Angevin, sera toujours indisponible. "Il est en pleine phase de réathlétisation, je pense qu’il y en a encore pour quinze jours, trois semaines", a précisé le technicien de Rennes.

Autre coup dur : l'absence de l'homme en forme du moment au milieu de terrain, Clément Grenier. L'ancien Guingampais, touché contre les Merlus la semaine dernière, était absent face à l'équipe de Franck Haise mercredi. Il ne sera pas de retour contre le SCO, ni peut-être contre l'ASSE, ce dimanche au Roazhon Park, et manquera à ses coéquipiers dans l'animation rennaise. "Clément est toujours blessé. C’est un petit souci musculaire qu’il a eu après le match de Lorient, a tenu à expliquer Julien Stéphan. Ce sera trop juste pour jeudi, on verra pour ce week-end, mais il sera peut-être un peu court. Certainement la semaine prochaine pour la reprise."

Julien Stéphan prêt à reconduire son 3-5-2 en Coupe ?

Qu'à cela ne tienne, l'entraîneur breton a décidé de faire tourner contre les voisins du Maine-et-Loire : "Il y aura quelques rotations dans l'effectif, trois ou quatre, parce que c’est une semaine à trois rencontres. L’équipe qui sera alignée jeudi aura pour mission de se qualifier." Ce n'est pas pour autant que le Stade Rennais ne prendra pas la compétition à coeur. "On a vécu des émotions particulières il n’y a pas si longtemps que ça, a rappelé Julien Stéphan. On va la vivre à fond. On aura un match difficile à Angers et on s’attend à une forte réaction après leur défaite du week-end (3-0 contre l'OGC Nice à l'Allianz Riviera, ndlr)." Adrien Hunou pourrait avoir un peu plus de temps de jeu que ces derniers temps, notamment à la suite du prêt du buteur sénégalais M'Baye Niang à Al-Ahly, en Arabie Saoudite, jusqu'à la fin de saison, alors qu'il a failli filer aux Girondins de Bordeaux au mercato hivernal à la demande du virevoltant ailier Hatem Ben Arfa, son ancien coéquipier.

À moins que Julien Stéphan ne confirme son duo d'attaquants expérimental contre Angers. En effet, à Lens, le coach rennais a tenté une paire Serhou Guirassy - Martin Terrier. "Ils se sont cherchés, ont tenté de combiner l’un avec l’autre. La plus grosse occasion vient d’une remise de Martin avec une frappe de Serhou. Je leur avais demandé d’être proches l’un de l’autre pour combiner au maximum aux abords de la surface." Une doublette qui pourrait être amenée à rejouer ensemble, potentiellement dans le 3-5-2 testé par Stéphan à Lens, alors que le secteur offensif du SRFC est en manque de buts. "C’était en réflexion depuis un petit moment. Puisqu’on manque de verticalité, j’ai mis plus de monde dans l’axe du terrain." Avec pour but, explique Stéphan "d’avoir des joueurs de couloir très haut et des attaquants proches les uns des autres, ce qui peut ouvrir des possibilités pour le milieu de terrain dans la percussion. Ça peut aussi se reproduire. Il peut y avoir des évolutions, des ajustements dans ce système-là. On verra à l’avenir." Après le titre mémorable de 2019, arraché au Paris Saint-Germain aux tirs au but, la Coupe de France est dans le coeur de tous les supporteurs rennais qui espèrent un qualification en 16e de finale et, pourquoi pas, un nouvel exploit et un trophée de plus.













Par Matthieu