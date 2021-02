PSG Mercato : Un joueur en colère, en veut encore à Leonardo

Publié le 10 février 2021 à 15:00

Thiago Silva n’a toujours pas digéré sa colère contre le PSG, son ancien club. Il en veut à la Direction du club et particulièrement à Leonardo pour les conditions dans lesquelles il a été poussé vers la porte de sortie. Ayant déploré plusieurs fois cela, l’ex-capitaine du Paris Saint-Germain ne démord pas.

PSG : Thiago Silva regrette toujours la décision de Leonardo

En fin de contrat au PSG l’été dernier, Thiago Silva a avoué qu’il n’avait pas eu de proposition concrète de la part du club de la capitale pour la prolongation de son contrat. Leonardo lui avait seulement proposé une rallonge de deux mois en juin, afin de lui permettre de jouer le ‘’Final 8 ‘’de la Ligue des champions, au Portugal. Parti libre de Paris après la finale de la Champions League perdue contre le Bayern Munich (0-1), le Brésilien a été recruté par Chelsea en août 2020, lors du mercato hivernal. Il a signé pour une saison, mais avec un deuxième exercice en option. Il est même le capitaine chez les Blues.

Dans ses propos confiés à Fourfourtwo, Thiago Silva a de nouveau exprimé son amertume pour la manière dont il est a quitté le Paris SG. Il insiste sur le fait que le club de Nasser Al-Khelaïfi ne l’a pas honoré, alors qu’il méritait un grand merci et du respect. « Ils ne m'ont rien offert », a-t-il regretté dans le média anglais. « Même pas un : ‘’Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous’’ ? Rien du tout. C'était très énervant », s’est agacé l’arrière de 36 ans.

Le Brésilien espérait un hommage mérité

De plus, l’ancien défenseur du PSG en veut à son compatriote Leonardo pour l’hommage que le club ne lui a pas rendu. Il a pourtant défendu le maillot Rouge et Bleu, pendant 8 saisons consécutives (juillet 2012 à août 2020) et a remporté de nombreux titres et trophées avec les Parisiens. « Durant la pandémie, ils ont eu trois mois pour prévoir mes adieux, mais rien n'a été fait », a déploré l’ex-porteur du N°2 du Paris Saint-Germain. « Je ne suis pas resté une saison ou quelques mois, c'est une histoire de huit ans d'un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Edinson Cavani », a souligné Thiago Silva.

À noter que Thomas Tuchel, viré du PSG, a retrouvé son ancien joueur et capitaine à Chelsea, cet hiver. À Paris, Thiago Silva avait été vainqueur de la Ligue 1 à 7 reprises. Il avait aussi gagné 5 coupes de France, 6 coupes de la Ligue 1 et 5 Trophées des Champions. Le natif de Rio de Janeiro a disputé 315 matchs, pour 17 buts et 5 passes décisives sous les couleurs parisiennes.













Par ALEXIS