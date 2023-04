Publié par Timothée Jean le 03 avril 2023 à 17:18

Alors que l’ OM envisage d’attirer un nouveau renfort en attaque cet été, des départs risquent également de se produire dans ce secteur de jeu.

Le prochain mercato risque d’être animé du côté de l’OM. Et pour cause, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont déjà à l’œuvre pour attirer de nouveaux renforts notamment dans le secteur offensif. Les noms de Folarin Balogun (Stade de Reims), Marcus Thuram (Borussia Dortmund) ou encore Thiago Almada (Atlanta United) sont associés à l’ OM ces dernières semaines.

Ces pistes offensives seraient déjà à l’étude en interne. Toutefois, c’est surtout le rayon des départs qui devrait faire beaucoup parler dans la cité phocéenne. Car la direction du club phocéenne ambitionne de séparer de plusieurs joueurs en vue de soulager ses finances qui ne sont pas au beau fixe. D’ailleurs, certains éléments prêtés par l’ OM ne devraient pas revenir à Marseille.

C’est particulièrement le cas de Nemanja Radonjic ou encore d’Arkadiusz Milik. Prêté à Almeria, Luis Suarez pourrait lui aussi quitter définitivement l’ OM à l’issue de l'exercice en cours. Le jeune attaquant colombien réalise une deuxième partie de saison encourageante au sein du club andalou.

OM Mercato : Luis Suarez vers un transfert définitif à Almeria ?

Depuis son arrivée en provenance de l’ OM cet hiver, Luis Suarez monte en puissance au sein de sa nouvelle équipe. Il a une nouvelle fois été décisif lors du match nul entre le Celta Vigo et Almeria (2-2) ce week-end. Tonitruant sur la pointe de l’attaque, le Colombien a signé une passe décisive pour le second but d'Almeria, inscrit par Puigmal. Cette performance lui a même valu le titre d’homme du match selon les informations d'ElDesmarque.

S’il poursuit sur cette lancée, Luis Suarez pourrait donc s’inscrire dans la durée à Almeria. Pour rappel, son option d'achat estimée à environ 8 millions d’euros sera obligatoirement activée si le club d'Andalousie se maintient en Liga. Pour l’heure, Almeria est 18e du championnat, à égalité de points avec le premier non relégable, l’Espanyol Barcelone.

Luis Suarez et ses coéquipiers devront enchaîner des résultats positifs dans ce sprint final afin d’éviter une relégation en division inférieure, ce qui permettrait de finaliser son transfert définitif à l’issue de la saison. L’ OM peut ainsi boucler une belle vente en attaque dans les prochains mois.