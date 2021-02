PSG : Grande inquiétude à Paris pour Neymar Jr avant le Barça

Publié le 11 février 2021 à 06:00

À quelques jours de son match aller contre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est inquiet pour Neymar Jr. L’attaquant brésilien s’est blessé mercredi lors du court succès du PSG (0-1) contre le SM Caen en Coupe de France.

Pas de retrouvailles pour Neymar Jr contre le Barça ?

Vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a signé son retour dans la compétition mercredi. Le PSG s’est contenté du strict minimum contre le SM Caen en 32es de finale de la Coupe de France. Moise Kean a offert la qualification aux siens sur un service de Neymar Jr à la 49e minute. Qualifié, le club parisien a enregistré un coup dur à l’heure de jeu après la sortie de son numéro 10. Touché après un duel, le Brésilien a cédé sa place à Kylian Mbappé et a pris la direction des vestiaires. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a livré des premiers détails sur la blessure du crack auriverde.

Premiers indices sur la blessure de Neymar

Pour le coach du Paris Saint-Germain, Neymar Jr est blessé à l’adducteur. L’entraîneur parisien a jeté un froid sur la présence du Brésilien contre le FC Barcelone mardi en Ligue des champions. « Il est difficile de savoir maintenant s'il va pouvoir être disponible contre le Barça, on verra demain (jeudi) avec le docteur. Actuellement, il est difficile de se prononcer sur son état sans avoir plus d'informations », a expliqué l’Argentin au micro d’Eurosport. Pour ce choc de C1, Mauricio Pochettino n’est pas également certain de pouvoir compter sur Rafinha. Absent contre Caen, le milieu auriverde souffre d’un problème musculaire d’après Le Parisien. Comme lui, Angel Di Maria (cuisse) n’est pas certain de tenir sa place au Camp Nou contre les Blaugranas. Les prochains jours permettront d’en savoir plus sur l’état physique des poulains de Pochettino.













Par Ange A.