ASSE Mercato : Cissé, le joli coup de Claude Puel se confirme

Publié le 11 février 2021 à 07:30

En quête de renfort défensif lors du dernier mercato, l’ ASSE a porté son choix sur Pape Abou Cissé. Le défenseur sénégalais est prêté aux Verts jusqu’au terme de la saison.

Un léger mieux en défense pour l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne semble avoir enclenché une nouvelle dynamique depuis la fermeture du mercato d’hiver. Les Verts sont en effet invaincus depuis trois matchs de championnat. Les hommes de Claude Puel comptent d’ailleurs deux victoires en Ligue 1. L’ ASSE pointe néanmoins à la 15e place et a encore besoin d’engranger des succès. Alors que Sainté retrouve des couleurs, il faut dire que le club ligérien semble enfin avoir trouvé la bonne pioche en défense. Les Stéphanois n’ont concédé qu’un seul but depuis leur humiliation contre Lyon (0-5). Arrivé lors du dernier mercato, Pape Abou Cissé n’est pas étranger à la stabilité défensive actuelle du club du Forez. Avec sa taille (1m97), le défenseur sénégalais s’impose notamment dans les airs.

Enfin le remplaçant de Fofana chez les Verts ?

Comme le note WhoScored, Pape Abou Cissé a remporté 8 ballons aériens lors de sa première sortie avec l’ ASSE contre Nice (victoire 1-0). Il s’est encore imposé dans ce domaine en remportant 5 duels lors du succès contre le FC Metz (1-0). Au sol, le Sénégalais a gagné deux duels sur trois. Au vu de ces performances, le club ligérien semble enfin avoir trouvé le remplaçant de Wesley Fofana. Cet hiver, Claude Puel était à la recherche du remplaçant de son poulain parti à Leicester. Le technicien castrais semble l’avoir déniché du côté de l’Olympiakos. Reste plus qu’au défenseur à afficher la même constance jusqu’au terme de son bail l’été prochain. Celui-ci pourrait d’ailleurs être prolongé puisque Sainte-Étienne dispose d’une option d’achat.













Par Ange A.