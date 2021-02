Borussia Dortmund : une grande lessive se prépare chez le BvB

Publié le 11 février 2021 à 13:30

La saison actuelle du Borussia Dortmund est très compliquée. Distancé en Bundesliga, le club de la Ruhr est en grande difficulté et ne parvient pas à proposer un jeu digne de l'effectif présent à Dortmund. Le BvB est également en proie à des déboires pécuniaires qui pourraient les forçer à vendre en masse cet été.

La saison compliquée du Borussia Dortmund

Sixième. Voilà la place qu'occupe le Borussia Dortmund en Bundesliga alors que nous sommes déjà en février et que 20 journées, sur 34, ont déjà été disputées. Un classement indigne d'une équipe comme le BvB qui avait décidé de limoger Lucien Favre à la mi-décembre pour le remplacer par le néophyte Edin Terzic. Un choix qui ne porte toujours pas ses fruits car le club de la Ruhr reste sur une seule victoire lors des cinq derniers matchs, à l'issue desquels ils ont perdu trois fois. La double confrontation face au FC Séville en Champions League pourrait être le salut des Marsupiaux, alors que la formation allemande souffre d'énormes soucis financiers comme l'annonce le média allemand WAZ.

Environ 125 millions d'euros de pertes, six gros départs prévus

En effet, d'après WAZ, le Borussia Dortmund va perdre 75 millions d'euros en raison du contexte sanitaire actuel, auquel il faudra ajouter les 44 millions de l'année précédente. Une somme faramineuse qui appelle forcément à une réaction des dirigeants allemands, qui l'auraient d'ores et déjà prise. En effet, si le club de la Ruhr n'arrive pas à accrocher une place en C1 pour la saison prochaine, les départs des deux pépites Jadon Sancho et Erling Haaland seraient alors actés. Une aubaine pour les cadors européens, qui scrutent les deux talents de très près depuis des années maintenant. Autre pépite talentueuse, Giovanni Reyna ne serait également pas conservé au même titre que Raphael Guerreiro, Axel Witsel et Manuel Akanji. De bonnes prises sont alors à réaliser sur les bords de la Ruhr cet été, et nul doute que les pépites du BvB ne devraient pas avoir de mal à trouver un point de chute.













Par Chemssdine