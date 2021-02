Stade Rennais : Petite frayeur pour Del Castillo contre Angers

Publié le 12 février 2021 à 07:30

Le Stade Rennais a été éliminé de la Coupe de France par le SCO Angers. Le SRFC s’est également fait peur suite à la sortie sur civière de Romain Del Castillo.

Petite inquiétude pour le Stade Rennais contre le SCO

Demi-finaliste la saison dernière, le Stade Rennais n’ira pas au-delà des 32es de finale de la Coupe de France cette année. Jeudi, le SRFC a été défait sur la pelouse du SCO Angers. Rennes s’est incliné sur la pelouse du SCO (2-1). Outre cette défaite, le club breton aurait pu enregistrer un coup dur durant la rencontre. Aligné au coup d’envoi, Romain Del Castillo a été contraint de quitter la pelouse peu après le retour des vestiaires. L’attaquant rennais a reçu un ballon en plein visage. Il a quitté ses coéquipiers sur civière et a été remplacé par Serhou Guirassy. Comme le note L’Équipe, « l'ailier du Stade Rennais semblait conscient au moment de regagner les vestiaires ».

Guirassy, la bonne nouvelle pour le SRFC

Remplaçant de Del Castillo, Serhou Guirassy n’a pas tardé à s’illustrer avec le Stade Rennais. L’ancien amiénois a permis aux siens de réduire le score contre Angers. En conférence d’après-match, Julien Stéphan s’est satisfait du retour en forme de son buteur. Lequel a disputé son troisième match de rang après deux mois et demi de blessure. Contre le SCO, il a inscrit son 6e but de la saison en 18 matchs avec Rennes. Reste plus qu’à savoir si son retour permettra au SRFC d’enclencher une nouvelle dynamique. Actuel 5e de Ligue 1, le club breton reste désormais sur quatre matchs sans victoire. Les Rouge et noir vont tenter de se relancer dimanche contre l’ASSE lors de la 25e journée de Ligue 1.













Par Ange A.