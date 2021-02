Barça - PSG : Sans Neymar, Paris reçoit une bonne nouvelle

Publié le 12 février 2021 à 08:30

Le PSG et le Barça vont se retrouver en Ligue des champions le 16 février prochain. Bien que privé de Neymar Jr pour ce choc, Mauricio Pochettino peut croire à un exploit sur la pelouse des Blaugranas.

Neymar Jr absent, pas d’inquiétude pour le PSG

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va débuter la phase à élimination directe. Mardi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en huitième aller. Pour cette première manche, Paris sera privé de Neymar Jr. L’attaquant brésilien a été touché aux adducteurs mercredi en Coupe de France. Alors qu’il sera privé de son crack brésilien, le club de la capitale n’a pas des raisons de s’en faire pour Fred Hermel. Pour le journaliste, le Barça de Koeman est également vulnérable. Les Blaugranas restent d’ailleurs sur une défaite (2-0) contre le FC Séville en Copa del Rey. Cette défaite a encore exposé les carences du club catalan selon Hermel.

Le point faible du Barça identifié

Sur RMC Sport, le journaliste a révélé la fragilité de la défense catalane. Selon lui, Samuel Umtiti n’est plus au niveau depuis son retour à la compétition. « Vous avez vu la défense du Barça et l’état d’Umtiti ? Si la défense centrale du Barça face au PSG c’est Lenglet-Umtiti, je vous annonce que le PSG est qualifié dès le match aller. Umtiti n’a plus le niveau de la première division espagnole. C’est tout. C’est triste à dire, mais il n’a plus la vitesse », a confié le journaliste. Pour ce dernier, la meilleure solution pour Ronald Koeman serait d’aligner Frenkie De Jong en défense ou de titulariser le jeune Mingueza dans l’axe. Reste à savoir si cela suffira face aux vagues de l’attaque du PSG, notamment aux chevauchées de Kylian Mbappé.













Par Ange A.