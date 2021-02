OL : L'Olympique Lyonnais peut-il être champion de Ligue 1 ?

Publié le 12 février 2021 à 12:30

Champion à la mi-saison devant le LOSC et le PSG, l'OL est toujours en course en Ligue 1 pour le titre. Tony Parker, membre du Conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais est confiant sur l’issue de la saison du club rhodanien.

« Oui, l'OL peut être champion », selon Tony Parker

L'OL est bien sur le podium de la Ligue 1 avant la 25e journée prévue ce week-end. Pour la suite de la saison, Tony Parker est optimiste. Il assure même que l’Olympique Lyonnais peut remporter le championnat de France, en mai. « Oui, l'OL peut-être champion. C’est bien parti en tout cas », a-t-il déclaré dans le quotidien Le Progrès. Le dirigeant croise les doigts pour ne pas que l’équipe de Rudi Garcia soit handicapée par des blessures. Si les joueurs sont toujours en forme comme c’est le cas lors de cet exercice, Lyon a de fortes chances de finir en tête de la L1, selon la star du Basketball. « Nous savions que nous avions une équipe de qualité, parce que nous sommes quand même allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une saison en raison des blessures. Et là, je suis content, parce que tout le monde est en bonne santé », a-t-il confié au journal régional.

L'Olympique Lyonnais bien embarqué

L'OL est 2e au classement avec 52 points, avant d’affronter le Montpellier HSC (11e), samedi (21h) à Décines. Les Gones ont 2 points de moins que le leader, le LOSC, et un point de plus que le PSG (3e). Le bilan de l'équipe de la capitale des Gaules est le suivant : 15 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. La course pour le titre est donc serrée entre les trois clubs sur le podium. Au pied du podium, l’AS Monaco (48 points) peut également se mêler à la lutte pour le titre. Mais Lyon, contrairement à Paris et Lille, ne joue pas de coupe d'Europe et peut mieux se concentrer sur la Ligue 1.













Par ALEXIS